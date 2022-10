First Dates no deja a nadie indiferente. El conocido programa de citas nos ofrece cada día nuevas historias de amor y desamor. Y también divertidos momentos así como otros desconcertantes. Uno de estos últimos fue el que protagonizó Ruth, una soltera que acudió al programa presentado por Carlos Sobera para intentar encontrar el amor.

La cita con Marco, un italiano muy apuesto, comenzó fuerte. El concursante recibió a su pareja de cena con un fuerte "abrazo de oso" que dejó a la chica sin palabras.

Según comentó la protagonista a cámara “Me ha descolocado un montón. Esas personas que te acaban de conocer y te plantan un abrazo de oso… yo es que no soy de abrazar y en ese momento me he quedado paralizada… hasta le he hecho un gesto a Carlos de ‘Ay, la leche’ me he quedado patidifusa”. Aparte de este momento estelar, la velada ha ido fluida y ha sido muy cordial.

Al final en la decisión en el reservado ha decidido seguir conociéndose. Ha habido química y nada se ha torcido por ese abrazo. Si es que como decía Ruth, “Es italiano… nacen con un manual de piropos”.