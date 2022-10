"The Walking Dead" encara la recta final de su undécima y última temporada, que emitirá su episodio final el 20 de noviembre, pero los responsables de AMC quieren seguir exprimiendo la poca chicha que le queda ya a los muertos vivientes.

La cadena estrenó este verano la serie antológica "Tales of the Walking Dead", que se sumaba al anunciado spin off "Dead City" (inicialmente "Isle of the Dead"), protagonizado por Maggie y Negan y que se ambientará en Nueva York, y a la miniserie de Rick Grimes y Michonne.

Pero aún hay más. Daryl (Norman Reedus) tendrá también su propia serie, titulada "Daryl Dixon" y de la que poco se sabe más allá de un dato crucial: el motero con ballesta más desaliñado de la televisión terminará en Europa, algo que se ha conocido después de que se supiera que Carol (Melissa McBride) no participará en esta producción desgajada del universo de "The Walking Dead".

Las elucubraciones en torno al país europeo en el que se ambientaría esta nueva producción se disiparon pronto con este tuit del protagonista donde se ve la Torre Eiffel en una imagen apocalíptica, al puro estilo TWD.

La serie se rueda y ambienta en Francia, lugar al que su protagonista no sabe cómo ha llegado, un misterio que se resolverá en la trama, posiblemente conectada con el final de "The Walking Dead: World Beyond", en cuya escena post-créditos del último episodio se nos traslada a la Ciudad de la Luz.

Y hablando de la otra Ciudad de la Luz, ¿sería factible pensar en una posible continuación de la serie de Daryl en España, aprovechando que los platós de Alicante vuelven a estar operativos? Más muerto renacido que el propio complejo cinematográfico no hay nada...

No sería tierra muy desconocida para Norman Reedus, quien hace cinco años estuvo durante las Fallas en València, donde disfrutó de una mascletà desde el balcón del Ayuntamiento en compañía de su compañero de reparto Jeffrey Dean Morgan (Negan):

Además, ese día ambos pudieron comprobar cómo en España sabemos hacer de zombis la mar de bien... Así se marcharon:

La nueva serie de Daryl se estrenará en 2023 en una fecha todavía sin especificar.