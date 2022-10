Por fin se estrena el programa Encuentros, la joya de la corona de TVE, llamada a conquistar el premio Ondas y los más importantes de la temporada. Como la obra de El Escorial, tanto ha tardado en construirse que cuando ha visto la luz, quien la impulsó ya no manda en la casa para recibir los parabienes.

Con este espacio de entrevistas con los grandes mitos de la cultura me ocurre algo parecido a aquella sentencia que advierte que cuando alguien señala a las estrellas no hay que ser tan bobo de quedarse mirando al dedo y las estrellas. Pues yo soy el tonto que me quedo hipnotizado viendo al copresentador, Jesús Marchamalo, por más que sea el anfitrión de lo más granado de la cultura nacional.

Siempre ha sido así. Toda mi vida. He preferido el contraplano, la contrafoto, ese ecosistema humano que transita al otro lado del famoso. Que no ha llegado a ser tan conocido como aquel a saber por qué. Jesús Marchamalo es una enciclopedia andante. De hecho, uno de sus últimos macroproyectos que le ha ocupado años ha sido indagar en las bibliotecas personales de nuestros escritores, de Javier Marías a Pérez Reverte. Comunicador de pegada fuerte, es capaz de impartir una conferencia sin mirar una nota y lograr que nadie pestañee.

He tenido la suerte de asistir a conferencias y encuentros con todos sus invitados, comenzando por los de su primer crack: Antonio López. ¿Y qué quieren que les diga? Pues como diría aquel: que me quedo con la película (la de Erice, claro). Hablando en serio, mucha atención a Jesús Marchamalo, por su cercanía, complicidad y sabiduría. Él sí merece un programa propio.