The House of Dragon, desarrollada bajo la supervisión de George R. R. Martin, ha hecho las delicias de los fans de 'Canción de hielo y fuego'. Los seguidores del mundo de fantasía de Juego de Tronos bien se conocen el árbol genealógico que el autor ha desarrollado minuciosamente de cada casa, plasmados en wikis, en las series y también en los libros (¿sacarán los fanáticos el cava cuando el próximo volumen vea la luz?).

Sin embargo, la genealogía puede ser algo más complicada para aquellos que no hayan seguido con tanto afán el mundo de los Siete Reinos y hayan empezado La casa del dragón “por el tejado”: comprender el parentesco de los personajes principales de Juego de Tronos, desarrollada 172 años después cronológicamente a lo que se cuenta en esta última serie, puede ser algo lioso (más aún, si sumamos las cuestiones endogámicas y los saltos en el tiempo de la primera temporada de La casa del dragón).

En todo caso, hay una pregunta que muchos espectadores se han hecho a lo largo de estas últimas semanas, debido al gran peso y parecido de ambos personajes. ¿Y estos, quién son en la familia de Daenerys Targaryen?

¿Qué parentesco tienen Rhaenyra y Daenerys Targaryen?

El carácter inteligente y valiente de ambos personajes son un rasgo fundamental que las define, convirtiéndolas en uno de los personajes más fuertes y carismáticos de toda la saga (no en vano, la gran discusión entre muchos fanáticos fue el final de Daenerys en GoT). Queda por examinar y debatir el viraje caótico con el que el autor parece condenar a los personajes femeninos que logran sentarse en el trono de hierro (no es fácil de olvidar tampoco a Cersei Lannister), aunque este no puede negar el desarrollo de los mismos y el factor clave que suponen a la hora de mantener al espectador en vilo: el universo de Juego de Tronos no sería lo que es sin todas ellas.

La línea que las une empieza con el segundo hijo de Rhaenyra y Daemon, Viserys II. El hijo de este, Aegon IV, fue quien tomó el tronó de hierro, que heredó su hijo Daeron II y, más tarde, el hijo de este, Maekar I. Más tarde llegaron Aegon V, Jaehaerys II y, finalmente, Aerys II, “El rey Loco”; padre de Daenerys “Madre de dragones”.

8 generaciones separan a Rhaenyra y Daenerys Targaryen, siendo además parientes de sangre, por lo que Rhaenyra es la tatarabuela de Daenerys. Daenerys, nacida durante "la rebelión", sería considerada la última descendiente de la casa Targaryen aunque el final, quien viera la anterior serie, fue conocido y comentado por todos.