Con ganas de escuchar “Dracarys” y perplejidad: así se ha recibido el penúltimo capítulo de La casa del dragón, que nos ha guardado una de las escenas más épicas de la serie (los seguidores saben bien que hay un par de escenas como estas en cada temporada). Queda descrifrar lo que nos espera la semana que viene con el que será el último episodio de la precuela de Juego de Tronos (ojo si vas a seguir leyendo, porque hay spoilers).

Rhaenys ocupó en este episodio el espacio que merecía, más aún después del intento de alianza de la Reina, que acude a ella bajo un discurso de falsa empatía para convencerla de traicionar a la tatarabuela de la “Madre de dragones”: mala jugada con alguien en el fondo, honrado. El falso discurso de “tú deberías haber reinado pero esos hombres te quitaron el trono” de Alicent no hace más que avivar la sororidad de Rhaenys hacia la que sí fue nombrada sucesora del Trono de Hierro. Esto hace que trame la rebelión contenida: un desenlace que no haga sombra a la que fue nombrada heredera por el recién fallecido rey.

Un final apoteósico, con todo un alarde de protocolo made in Siete Reinos aplastado bajo el peso de un dragón enorme. Así ha sido el broche del episodio donde la princesa Rhaenys toma la decisión propia de la reina que tuvo que ser: y es que en el universo Juego de Tronos los rasgos y decisiones de cada personaje dicen más por sí solos que el cargo que ocupan en la historia. Rhaenys sabe que no debe ser la responsable de iniciar una guerra civil, reconociendo la responsabilidad de una monarca que en realidad no soporta, Rhaenyra. Esta es la razón por la que no hace “una de Daenerys” y deja chamuscados a la prole de Viserys (el recién problamado Aegon II) y Alicent Hightower (con su padre, el particular “meñique” de esta precuela incluido). La barbacoa de Roca Dragón que esperaban los seguidores de los Targaryen no fue posible por una cuestión de nobleza, aunque más de un plebeyo no pudo contar qué vio el día de la coronación.

Avance del último episodio

No es de extrañar que, después de esta demostración, Rhaenys sea gran protagonista del tráiler del último episodio de La casa del dragón. Será la encargada de advertir a Rhaenyra de todo lo que ha pasado: quién la ha traicionado, que planean matarla a ella y a sus hijos y que debe advertir y unir a sus alianzas ante la incipiente guerra.

El avance del último episodio deja dos cosas claras: la puerta abierta a un conflicto con el que abrirá la segunda temporada de la serie (que volverá a rodarse en España en 2023) y que, una vez más, la sucesión y la guerra irán de la mano de señoras poderosas al lomo de grandes dragones. Nada mal para los seguidores de la serie.