'Pesadilla en El Paraíso' vivió anoche uno de los momentos más calientes de la edición. Y es que Dani G y Bea Retamal se reencontraron en el programa y, tras unos primeros momentos muy tensos de reproches y acusaciones, finalmente la atracción entre ellos fue más fuerte. La expareja protagonizó uno de los momentos más calientes de la edición. Los jóvenes dieron rienda suelta a su pasión bajo las sábanas y lo que en principio fueron palabras de rabia y dolor se convirtieron en caricias y susurros.

Bea Retamal y Dani G viven su noche más caliente en "Pesadilla en El Paraíso"

La entrada de Bea Retamal en el concurso tenía un claro objetivo: Dani G. A su llegada Bea dejó bien claro que estaba muy decepcionada con su exnovio y no dudó en decirle a la cara que se había sentido utilizada por él. La nueva integrantes del programa le reprochó a Dani que antes de entrar en el concurso, allá por el mes de julio, le había dicho que la quería. "Me siento engañada. Si tú dejas a una persona no puedes estar con volver, volver, volver", afirmaba Bea.

Además, una vez dentro del concurso, el comportamiento de Dani tampoco había sido del gusto de Bea. Ella le confesó que al ver por televisión la relación que él había mantenido con Steisy se había sentido "humillada", ya que le recordó mucho a la experiencia que ambos habían protagonizado cuando estuvieron juntos en el piso de "Sola/o".

Por su lado, Dani respondió a las acusaciones de su ex afirmando que ya no eran pareja desde el mes de febrero y que él había roto la relación para no hacerle daño.

La cuestión es que tras esas tensas palabras el ambiente se fue relajando y poco a poco hubo un acercamiento entre ambos. A continuación Dani le dijo a Bea que la quería y ella respondió con una sonrisa. Todo terminó con una noche de sexo bajo el edredón y una segunda oportunidad para la pareja.

De los enfrentamientos a una reconciliación y una reavivación de la llama del amor: Bea y Dani G se dan una nueva oportunidad #PesadillaParaíso8 https://t.co/uxFP1WibtK — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) 27 de octubre de 2022

Así reaccionaron las madres de Bea y Dani ante la noche de sexo

Las madres de los protagonistas de la noche no se pusieron de acuerdo a la hora de valorar la noche de sexo que habían protagonizado sus vástagos. Por un lado la madre de Bea opinaba que su hija estaba cayendo de nuevo en el mismo error con Dani. Mientras, la madre de Dani se mostró más comprensiva. Entre el resto de personas que había en el plató comentando el programa también hubo una gran diversidad de opiniones sobre lo sucedido bajo las sábanas.

Las madres de Bea y Dani G reaccionan a las imágenes de la reconciliación bajo las sábanas de los concursantes #PesadillaParaíso8 https://t.co/j29qoeLYHw — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) 27 de octubre de 2022

El renacer de "Pesadilla en el Paraíso"

A pesar de que el programa de Telecinco no está teniendo muy buenos datos de audiencia, la cadena sigue confiando en el formato y ha probado con un nuevo replanteamiento del show. Para ello ha decido introducir en la granja a nuevos rostros que seguro van a dar mucho juego.