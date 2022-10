La nueva mini serie de Netflix está basada en una historia real espeluznante. El creador de 'El vigilante', Ryan Murphy, se ha inspirado en una familia americana que compra la casa de sus sueños, una enorme mansión en el número 657 del Boulevard de Westfield, un barrio aparentemente tranquilo, sin saber que dentro de ella iban a vivir algo realmente inquietante. Naomi Watts y Bobby Cannavale interpretan a Nora y Dean Brannock, unos padres de un adolescente y un niño pequeño muy influenciable.

La casa es el escenario principal de esta serie de misterio, en el que se suceden innumerables hechos paranormales: cartas misteriosas de un remitente anónimo conocido sólo como "el vigilante", vecinos inquietantes, muertes inesperadas e incluso sectas satánicas... Sin embargo, lejos de lo que pueda parecer, no se trata de una serie al uso de miedo o terror sino que es una apuesta diferente ligeramente inspirada en la de los Broaddus, la familia que realmente vivió en aquella mansión, aunque los protagonistas de la historia real pidieron a los creadores de la serie que los personajes no se parecieran mucho a ellos. La serie se inspira en gran medida en un artículo viral publicado en The Cut por el escritor Reeves Wiedeman que detallaba circunstancias muy similares.

Desde que se estrenó el pasado 13 de octubre en Netflix ha sido un auténtico éxito para los amantes del género de misterio y quien sabe puede que, para los que aún no la hayan visto, se convierta en un plan perfecto para la próxima noche de Halloween.