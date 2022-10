La película "El contable", que emite esta noche a las 22.00 horas La 1, se estrenó en 2016, es un thriller protagonizado por Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, como nombres más conocidos.

Esta película es del director Gavin O'Connor, quien después creó las series de televisión "Seven Seconds" y "City on a Hill" y la película "The Way Back".

¿De qué va la película El contable?

Christian Wolff (Ben Affleck) es un hombre con un leve autismo. De pequeño era un niño poco comunicativo y muy ordenado pero más tarde se convierte en un genio de las matemáticas. Aparentemente es un hombre tranquilo que lleva un estilo de vida de lo más normal. Sin embargo, Christian tiene una doble vida: es contable de una pequeña oficia y contable 'freelance' de algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo.

Tráiler de El contable

¿Cuánto tiempo dura?

Dura 2 horas y 8 minutos, por lo que teniendo en cuenta que en La 1 no hay pausas publicitarias y sabiendo que empieza a las 22:00 horas, lo más probable es que termine poco después de las 00:00 horas.

¿Vale la pena verla?

En FilmAffinity le otorgan una nota de 6,1; mientras que en IMDb le dan un 7,3, en Metacritic los usuarios la valoran con un 7,3 y el "tomatómetro" de Rotten Tomatoes es calificada con una nota de 5,70.

"El contable" es una película entretenida con una trama que comienza con un interesante inicio pero que conforme avanza la película pierde interés y se convierte en un thriller fácil de seguir. En resumen, es una película palomitera para pasar el rato.

¿Qué emiten las otras cadenas a esa hora?

En la misma franja horaria tienes hoy en La 2 de TVE una "Historias para no dormir" (22.30 horas); en Antena 3, la serie "Secretos de familia" (22:10 horas); en Cuatro, "Cuarto milenio" a partir de las 21:30 horas y en Telecinco "Pesadilla en el Paraíso. El debate" (22.00 horas) y en La Sexta, "It: Capítulo 2" (22:30 horas).