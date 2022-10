Emma García protagonizó un peculiar momento durante la última entrega de 'Fiesta' por la visita de un vidente. La presentadora se percató de que alguien del público no estaba cómodo por lo que estaba ocurriendo. En concreto, una señora se mostró inquieta y angustiada hasta que decidió abandonar el plató en pleno directo.

El programa contó con la participación del especialista Daniel Usón, que intentó que Gema Fernández y Ana María Aldón contactasen con personas que ya no están. Poco después de empezar el ritual, una mujer presente en el plató empezó a taparse los oídos para no escuchar lo que estaba ocurriendo.

Nada más verla, Emma no dudó en acercarse: ''¿Tienes miedo?'', le preguntó antes de ofrecerle salir del estudio si lo prefería para que se sintiese cómoda. La mujer aceptó y se fue ante las palabras de comprensión de la presentadora: ''Lo que no queremos es que nadie aquí se angustie. Pero, sobre todo, porque hay personas que creen en esto y les gusta la experiencia y hay otras que no''. El especialista, por su parte, comprendió lo que acababa de ocurrir y no se molestó: ''Es totalmente respetable y entendible. Se necesita un grado de conciencia para entender estas cosas''.