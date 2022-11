'Masterchef Celebrity' cruzó el ecuador de su séptima edición despidiendo a otro de sus grandes favoritos. Pepe Barroso se convirtió en el nuevo expulsado del talent culinario de TVE después de que realizase un postre con jackfruit que se parecía poco a la elaboración que tenía que réplicar.

"Has hecho una elaboración que no es la base principal. Este bizcocho aéreo es una gelatina que tú aireas y, cuando enfrías, queda como montada y tiene una textura esponjosa. Tú has hecho flan de frutas. Lo que no sé es si Aurora (ganadora de 'Masterchef Junior 8' y persona que lo ayudó) a lo mejor no te ha dicho como medirlo. Es un fallo de proporciones y de no haber entendido esa elaboración. Es otra elaboración", valoró Pepe Rodríguez. "No sé qué o no le has echado que no está rico", aseguró Samantha Vallejo-Nágera.

Además de la marcha de Pepe Barroso, esta octava gala de 'Masterchef Celebrity 7' también estuvo marcada por el aparatoso accidente de Patricia Conde durante el cocinado de la prueba de exteriores, teniendo que precisar de ayuda médica por quemaduras.