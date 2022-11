Jorge Javier Vázquez no encabezará la lista del PSOE para las elecciones municipales al Ayuntamiento de Madrid. El presentador de Telecinco ha desmentido este jueves que vaya a ser el candidato socialista a la alcaldía de la capital española: "Por el amor que tengo a mi ciudad, primero, juro solemnemente que no he recibido ninguna propuesta por su parte".

"Y, segundo, si me la propusieran, no la aceptaría bajo ningún concepto, pero porque no estoy capacitado, amo mucho mi ciudad y me parece que es algo muy serio presentarme y encabezar una lista", afirmó Vázquez en ‘Sálvame’.

El comunicador también tuvo palabras para Carlos Alsina, locutor de Onda Cero que había dado a conocer esta información: "La verdad es que te tengo que desmentir. Lo siento mucho, pero lo que te quiero pedir ahora es que el 9 de noviembre saco mi libro. Llévame a promocionarlo a tu programa".

"Carlos, creo que ahora me lo debes porque el jaleo que se está montando... Me está preguntando todo el mundo", finalizó Jorge Javier antes de reiterar que la información es falsa: "No tengo más nada que decir al respecto".

Para ser más exacto, este desmentido se produce horas después de que el locutor de Onda Cero afirmase en 'Más de uno' que Jorge Javier Vázquez estaba entre los posibles candidatos del PSOE para aspirar a la Alcaldía de Madrid.

"Me dicen que no estamos haciendo el suficientemente caso con lo de Jorge Javier (...) Se sabe que ha hecho campaña por Gabilondo pidiendo el voto para él y está en un momento de cambios porque su futuro en la tele no está muy claro. Animaría mucho la campaña", afirmó Alsina en el programa matinal. "El PSOE tendría el mejor candidato", dijo una de las colaboradoras de 'Más de uno' tras escuchar las palabras del periodista.