Adela González recibió el pasado viernes un inesperado ataque por parte de Belén Rodríguez, protagonista de 'Sálvame' durante los últimos días por el préstamo de 100.000 euros que le hizo a Kiko Hernández. La colaboradora de Telecinco aprovechó su visita al espacio para lanzarle un duro dardo a la presentadora del programa, que ese día no estaba presente en plató.

Cuando entró en el estudio, Belén no dudó en lanzarle una pulla a la periodista: "Me alegro mucho de que no esté Adela, por cierto, os lo digo". "No se puede tener menos sensibilidad tratando los temas", soltó antes de que Terelu intentara, sin éxito, que recapacitara: "Oye, Belén. Estás en tu libertad de decir lo que quieras, pero estás hablando de una compañera que es presentadora".

"Bueno, muy buen, como es vuestra compañera os las arregláis, yo soy una espectadora que la ve desde casa", añadió la invitada. Después de que Carmen Alcayde le preguntara si se estaba refiriendo en concreto a su polémica con Kiko Hernández, aseguró que lo decía "por ese tema y otros". "Pero el que me afecta es este, claro", zanjó.

Tres días después y por alusiones, Adela González no dudó en responder a las palabras Belén, que esa misma noche decidió pedirle disculpas desde el 'Deluxe'. "Faltaría más. Todo el mundo como colaborador y espectador tiene derecho a decir lo que opine. Acepto las disculpas que me pidió a través de la televisión", comenzó diciendo.

Acto seguido, la conductora de 'Sálvame' quiso compartir un mensaje. "Entiendo que lleváis aquí más de 13 años con vuestras filias y fobias. Sé que hay temas y días complicados para los colaboradores porque os queréis, os odiáis, os amáis todo en el mismo día. No os apetecen ciertas preguntas, pero es que ese es mi trabajo", recordó antes de que el público rompiera a aplaudir.

"Llevo 20 años dedicándome a preguntar a la gente para que me den información y transmitirla, en eso consiste eso del periodismo y del entretenimiento en este caso", continuó diciendo para, seguidamente, lamentar que "a veces el mensajero se lleva la patada". "Disculpas aceptadísimas. Considero que son sinceras, pero si no las sintieras, tampoco tienes que decir lo siento", zanjó.