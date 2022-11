Casi pero no. No pudo ser en el programa de este martes. Rafa estuvo a punto de llevarse el bote de Pasapalabra pero finalmente no lo logró. Los duelos entre Rafa y Orestes están convirtiéndose en historia de la televisión y tampoco están exentos de polémica.

Son muchos los espectadores del programa que se quejan de que los roscos de Rafa son más fáciles que los de su histórico contrincante y denuncian tongo del programa para que gane. En el programa del martes la emoción estaba al límite. En la recta final del rosco, Orestes acumulaba un total de 23 aciertos mientras que Rafa 22 pero sin ningún fallo. Tensión en el programa, ¿sería el sevillano el nuevo ganador del bote de Pasapalabra? 1.762.000 euros le estaban esperando… o no. La ‘G’, la letra maldita Lo cierto es que Rafa arrancaba el rosco con ímpetu, acertando sin dudar las seis primeras letras: autobús, bodega, canciller, deriva, escoba y fortuito. La pregunta con la letra ‘G’ la dejaría para más adelante. Orestes también arrancaba fuerte hasta llegar a la letra ‘E’, una racha que vería ampliada en el siguiente turno en el que consiguió acertar las palabras desde la ‘F’ a la ‘M’. El burgalés consiguió completar el rosco a falta de la ‘E’, la ‘N’ y la ‘T’ y decidió arriesgar en la segunda pero falló. Turno para Rafa. El sevillano tenía reservadas para la última vuelta la ‘G’, la ‘P’ y la ‘T’. Parménides y tusón le dejaron sólo ante una letra, sólo ante el bote de casi 1.800.000 euros, pero no pudo ser. ¡Qué emocionante ha estado el rosco de hoy! 👏 #Pasapalabra641 https://t.co/PKICxrH1zq — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 8 de noviembre de 2022 "Empieza por 'G': apellido del obispo que apoyó a Enrique VIII de Inglaterra contra el Papa, y fue lord canciller con María Tudor, de 1553 a 1555" volvía a preguntar Roberto Leal. La respuesta de Rafa no fue la correcta y la posibilidad de hacerse con el bote se diluyó. ‘Gardiner’ era la respuesta que hubiera hecho ganador al histórico concursante de Pasapalabra. #Audiencias 📈



🏆#PasapalabraA3 arrasa líder como la emisión +vista del martes en TV (2.987.000 y 24,7%).



🥇Programa +visto de la temporada y +seguido desde el 21 de marzo. +17,7 puntos de ventaja sobre su rival.



👥5.539.000 espectadores únicos y Minuto de oro.



¡GRACIAS! pic.twitter.com/kd2nLwpIA3 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 9 de noviembre de 2022 Líderes de audiencia El programa de Antena 3 continúa liderando su franja de emisión en la televisión de nuestro país. Fue la emisión más vista del martes con 2.987.000 espectadores y un 24,7% de share. Es más, el del martes fue el programa más visto de la temporada y más seguido desde el 21 de marzo y dejó a su nuevo contrincante ‘Café con aroma de mujer’ de Telecinco a los pies de los caballos con un mínimo de 6,9% de share.