No se puede negar que Cristina Pedroche siempre hace lo que le viene en gana. Lo mismo se planta un vestido imposible en Nochevieja que posa desnuda en Instagram. La madrileña hace y deshace y hace bien.

La última “polémica” que ha creado en redes sociales es a cuenta de una de sus últimas fotografías en Instagram. La cuestión es que la presentadora de televisión se encuentra de vacaciones en Yucatán (México) junto a su marido, el cocinero Dabiz Muñoz.

La vallecana cuenta en su stories su día a día en el país americano, desde sus entrenamientos hasta los deliciosos platos que han ido a probar. Tal es su amor por el país que ha decidido hacerse un tatuaje para recordarlo siempre.

Pero la polémica ha llegado con una de sus fotografías. En ella puede verse a Pedroche de espaldas, desnuda en una piscina leyendo un libro. Oh, sí, se le ve el culo. Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y los comentarios en la publicación de esta imagen se dividen entre las críticas y los reproches y los halagos a la madrileña.

Con el título “Paz y desconexión” acompañado por un corazón rojo, la imagen ya acumula casi 112.000 me gusta y casi 400 comentarios. El primero que nos muestra la app es el de su marido: “Pero qué fantasía es esta…” acompañado de unas manos “benditas” y un corazón rojo.

"Necesidad de llamar la atención"

Pero a continuación la cascada de comentarios se dividen y la critican y ensalzan a partes iguales. “Qué necesidad tiene siempre llamar la atención no entiendo la verdad”, “¡Cuánta tontería tienes en la cabeza!”, “Qué pensarán sus suegros y padres que no serán tan modernos a veces hay que pensar en familiares también no estamos solos en el mundo y avergonzamos a otros. Todos sabemos que tiene buen cuerpo y que es hermosa pero es para su esposo. Ya no hay magia, es pública”, son algunos de los comentarios. Otros la acusan de tener el libro al revés o de ser su “nuevo disfraz de nochevieja”.

Como no podía ser de otra forma también recibe muchos apoyos: “Qué tiene de malo subir una foto así? ¿Por qué siempre críticas? Es necesario ciertos comentarios que me hacen sentir vergüenza ajena? Madre mía así nos va…” y “Ole tú! Que nadie ni nada te diga lo que tengas que hacer”.

No nos cabe la menor duda, Cristina seguirá haciendo lo que le venga en gana.