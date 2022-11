Los paneles de La ruleta de la suerte suelen dar mucho juego. Bien por los propios juegos de palabras que tienen o por las moralejas o mensajes que encierran. Hay veces que por este motivo los concursantes llegan a fallar, porque no se esperan la frase que contienen.

Es el caso de uno de los últimos paneles con crono del programa. En él se proponía como “sientes que estás en tu casa…”. Los concursantes han ido despejando las letras una a una hasta que Alberto, a falta de un minuto, ha logrado responderlo: “cuando nadie te dice que bajes los pies de la mesa”.

La respuesta ha sido muy aplaudida por sus compañeros y el público y Jorge Fernández, el presentador apostillaba: “Si tu vas a cualquier casa del mundo, de un amigo tuyo, un familiar y pones los pies en la mesa y no te dicen nada es como si estuvieras en tu casa”.

Pero rápidamente añadía: “Cosa que no hay que hacer claro, en casa ajena no hay que hacer esto”. Una aclaración que tampoco hacía falta pero que no está de más.

Récord de La ruleta de la suerte

El programa de Jorge Fernández está de enhorabuena y es que el pasado miércoles alcanzaron su mejor cuota de pantalla en más de 12 años (desde mayo de 2010) y fueron líderes a más de 8 puntos de su rival. El programa consiguió un total de 1.783.000 seguidores.

#Audiencias. 📈 ¡Giramos líderes, haciendo historia a vuestro lado! 🤗



🙌 #LaRuletaDeLaSuerte alcanza su MEJOR CUOTA EN MÁS DE 12 años (mayo de 2010), un 22,6%, líder a +8 puntos de su rival y con 1.783.000 seguidores.



Millones de gracias. 💙 pic.twitter.com/5lgQhrmW01 — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) 16 de noviembre de 2022

La alegría del programa en redes sociales era más que evidente y es que parece que están viviendo “una segunda juventud”.