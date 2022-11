A ‘Pasapalabra’ han ido una cantidad enorme de famosos, hemos perdido la cuenta. Pero al parecer hay una famosa presentadora de informativos que se está resistiendo… y no es otra que la ilicitana Mónica Carrillo.

Y Roberto Leal no puede consentir que esto ocurra. Al parecer los intentos del presentador no han dado sus frutos y no le ha quedado más remedio que sacar la artillería en forma de vídeo. Un vídeo que no ha dejado a nadie indiferente, ni a la propia Mónica.

En el Instagram de Roberto Leal encontramos esta publicación que nos ha parecido divertida, entrañable y muy convincente… ¿lo habrá sido también para la ilicitana?

La publicación arranca con un grupo de amigos en la calle diciendo que la están esperando y continúa en el plató de ‘Pasapalabra’ con los compañeros de producción, sonido (que incluso le ofrecen elegir el micro y hasta tres aparatos con tal de que vaya), maquilladoras (con maquillaje bueno, bueno). Y aquí comienza el chantaje de Roberto Leal, que pregunta a una de las maquilladoras: “¿A tí te duele? Es que duele”.

Otros que no podían faltar en la petición es el público del concurso: “Carrillo vente aunque sea un ratillo, Carillo vente rapidillo” le piden desde sus asientos y luego al grito de “¡Que te vengas Mónica”.

La madre de Roberto Leal

Pero Roberto Leal todavía se guardaba un as bajo la manga para tratar de convencer a la periodista de que vaya al plató del concurso: su madre. En un marco incomparable, sentada debajo de la foto de comunión del propio Roberto y con el premio Ondas que recibió el año pasado por ser el Mejor Presentador, Mercedes le pide a la ilicitana que vaya a ‘Pasapalabra’ porque tiene muchas ganas de verla. “Yo se que lo vas a hacer muy bien. No por mi hijo, que se que mi hijo es muy pesado contigo, pero ve a ‘Pasapalabra’ no por él, si no por su madre” dice Mercedes para tratar de convencerla.

Y así finaliza el vídeo con un texto que reza: “Por eso estoy tan pesao… ¿Te vas a venir o no? Hazle caso a mi madre”.

La respuesta de Mónica Carrillo

Como no podía ser de otra forma la presentadora ilicitana ha contestado al vídeo, aunque sin desvelar si piensa acudir al programa. “Ponerme a tu madre, a la señora Mercedes, delante de tu foto de la comunión y con tu premio Ondas, eso no tiene nombre. Bueno, sí: chantaje!!!”.

Mónica, no sabemos si irás o no al programa, pero Roberto se lo ha “currado”.