El gran Raphael ha decidido cantar victoria, literal y figuradamente. El de Linares ha publicado hoy a sus 79 años el que ya es el disco número 84 de su carrera: Victoria. Rapahel acudió ayer a El Hormiguero para promocionar su nuevo álbum, compuesto y producido por Pablo López.

El cantante ha entrado al plató de Pablo Motos en un Mercedes descapotable para conmemorar su décima visita a El Hormiguero. De esta forma el de Linares se ha convertido en miembro del Club Platino del programa de Antena 3, donde se encuentran los personajes más repetidores. Raphael ha comenzado su visita al programa de Pablo Motos hablando de Victoria, su nuevo trabajo. El artista ha explicado cómo le pidió a Pablo López que le compusiera y produjera este nuevo álbum: "Este disco lo ha compuesto entero Pablo López. Cuando hablé con él, se esperaba que le dijera que por qué no me hacía una canción e íbamos viendo, pero me planté en su casa y le dije, textualmente: 'Pablo, quiero que me hagas un disco entero'".

Sin embargo, no es la primera vez que trabajan juntos, pero sí es la más importante hasta el momento. Su primer contacto fue gracias al disco Infinitos bailes, donde Raphael contó con grandes de nuevo compositores de nuestra música. Además de López, contó con la ayuda Vanesa Martín, Rozalén, Dani Martín o Manuel Carrasco.

Este disco será el número 84 en la carrera del mítico Rapahael, algo que no ha pasado desapercibido para Pablo Motos. El presentador de El Hormiguero ha preguntado al cantante si se acuerda de todas las canciones de todos los discos. "Sí me acuerdo. Y si no me acuerdo, me las invento. Claro, hay que salir del paso, si se me va la olla o la onda y no me acuerdo, me la invento sobre la marcha. Sé más o menos de qué estoy hablando, pero si me da la risa entonces sí se nota", ha explicado el artista, que el próximo 5 de mayo cumplirá 80 años.

El de "Yo soy aquel" ha contado el porqué de Victoria como título de este nuevo disco: "La gente puede pensar mil cosas. Que es el nombre de una mujer, de una batalla... Pero en realidad son las victorias que yo he conseguido durante mi vida a todo lo que me he ido enfrentando, desde mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi mujer, mis hijos, mis victorias... Cada una de esas cosas, para mí, es un logro. Sacar un hijo adelante es una victoria. El trasplante de hígado es una victoria. Entonces, cuando yo le expliqué eso a Pablo López es cuando él supo cómo enfrentar este disco".

Tras el lanzamiento del álbum, el artista iniciará en Sevilla un tour nacional que le llevará también por Bilbao, Granada y Madrid antes de acabar 2022, pero habrá más fechas porque el de Linares, reitera, no piensa parar.