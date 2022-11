Ana Rosa Quintana ha vuelto a la carga contra el presidente del Gobierno. En su editorial de este miércoles, 23 de noviembre, la presentadora ha rescatado de nuevo las declaraciones que concedió Pedro Sánchez en 2019 a laSexta en las que afirmaba que "no dormiría por la noche" con Unidas Podemos en el Ejecutivo.

"Pedro Sánchez fue una vez fue Martin Luther King pero al revés. En lugar de tener un sueño tuvo una pesadilla", ha comenzado diciendo la presentadora: "Gobernar con Podemos no le dejaba dormir. Fue cambiar el colchón de la Moncloa y los apoyos de Podemos se convirtieron para él en una auténtica nana".

"El 35% de los españoles sufre insomnio crónico y casi el 20% toma somníferos. Todos ellos darían un brazo por conocer la marca del colchón de Sánchez", ha continuado Ana Rosa para, seguidamente, pasar a hablar sobre la previsión del PIB para España en 2023: "La OCDE confirma que la inflación va a seguir quitando el sueño a millones de españoles hasta 2025".

“Bildu ha pasado de ser el coco a convertirse en el socio preferente de Sánchez, el socio que mece la cuna”.



Esto de Ana Rosa tienes que escucharlo. pic.twitter.com/2gPY2H63fe — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) 23 de noviembre de 2022

En su discurso, la periodista de Telecinco no ha ocultado un profundo malestar porque, según ha dicho, Bildu ha pasado a ser "el socio más preferente del PSOE". "El secreto de Sánchez para dormir no es contar ovejas, sino votos. Con los votos de Bildu ya tiene los suficientes para no desvelarse", ha comentado para terminar rematando: "El colchón viscoelástico de Moncloa se adapta a cualquier socio (...) Bildu ha pasado de ser el coco a convertirse en el socio que mece la cuna".