Alba Carrillo y Jorge Pérez se han convertido en los protagonistas de 'Fiesta', el programa que presenta cada fin de semana en Telecinco Emma García. El programa ha recibido unos vídeos donde se veía a sus colaboradores en actitud muy cariñosa. Poco después de que se diera la información, Jorge ha asumido lo ocurrido, declarando que lo considera una infidelidad hacia su mujer, con la que tiene cuatro hijos. Aún así, asegura que en ningún momento ha habido beso.

El colaborador también ha querido defender rápidamente a su compañera, asegurando que ella está soltera y fue él quien no supo parar la situación. Tras estas declaraciones, el guardia civil ha abandonado el plató entre sollozos.

Emma García ha aprovechado su ausencia para mandar un mensaje a Alba Carrillo: "Quiero mandar un beso fuerte a Alba también. Con lo poco que la conozco y con lo sentida que es, a ver si se va a creer que no la tenemos en nuestros pensamientos. Es lo que pasa en estos casos. Alba es libre y puede hacer lo que quiera. Que nadie responsabilice a Alba, por favor. Absolutamente nada. Lo pido por favor, no entremos en esta historia porque me dolería muchísimo".

Estas palabras se han producido después de que el equipo del programa advirtiera que su colaborado estaba recibiendo mensajes negativos en redes sociales. "Quiero aprovechar para decir una cosa. He oído que Alba Carrillo está recibiendo comentarios bastante negativos por redes sociales. Lo dejo claro, Alba Carrillo es una persona soltera", ha dicho Jorge al volver a plató.

Finalmente, el colaborador ha abandonado definitivamente el programa lanzando un último mensaje en favor de su compañera: "Por eso, no tiene que rendir cuentas a nadie. Sin que haya pasado nada entre ella y yo, es mía la responsabilidad de no haber parado la situación, haber marchado o hacer algo más correcto. No tengo nada más que decir".