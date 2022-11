Rafa y Orestes, Orestes y Rafa. Sigue el duelo entre dos de los concursantes más veteranos de Pasapalabra. El concurso sigue su curso, el bote sigue aumentando, y este sevillano y este burgalés siguen poniéndonos los pelos de punta.

Y para ponerle todavía más emoción, los dos se han “aficionado” a dejarse un único fallo en el rosco final. Ver todas las letras en verde y una parpadeando a la espera de que Roberto Leal proclame una fiesta o diga: ¡NO!. Desde luego que no es un programa para los que tienen problemas de corazón…

En el último programa, el que casi nos deja celebrando el bote fue Orestes. Un fallo un único fallo con la letra X le ha impedido llevarse el bote de 1.840.000 euros que estaba en juego. “Contiene la X, en la antigüedad clásica recopilación de opiniones o pareceres de filósofos”, preguntaba el presentador, a lo que el burgalés respondía: “exempla”. Segundos de intriga pero… no, no era la respuesta correcta y era Rafa el que no salía de su asombro y le daba la respuesta a Orestes que no se lo podía creer, conocía esa palabra a la perfección.

Pero lo que nos ha llamado la atención es el comentario que han puesto en redes sociales cuando han compartido la publicación con el vídeo de Orestes errando la respuesta. “¡Aún se nos pone la piel de gallina con el CASI bote de Orestes en #Pasapalabra. Estamos seguros que, a la próxima, va la vencida…” ¿Es un mensaje en clave? ¿Será Orestes el que se lleve finalmente el bote?¿Estará cerca esa fecha?

¡Aún se nos pone la piel de gallina con el CASI bote de Orestes en #Pasapalabra! 😬 Estamos seguros que, a la próxima, va la vencida... 💪☘️ https://t.co/4dECXxr37g pic.twitter.com/h1VEUFOl3r — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 28 de noviembre de 2022

Son todo dudas y especulaciones porque lo cierto es que no hay fecha concreta para uno de los dos se lleve el bote, aunque seguimos muy atentos. Lo habitual es que el programa anuncie que el bote se lo llevará algún concursante, algún día, para aprovechar ese tirón de audiencia y tenernos pegados a la pantalla pero, eso, todavía no ha sucedido.

Lo que sí es cierto es que Orestes acumula ya un total 10 ocasiones en las que se ha quedado a una palabra de completar el rosco, la última (antes de esta que te contamos) el 18 de noviembre. Rafa no se queda corto, porque el sevillano acumula hasta 7 veces en las que ha rozado la gloria a falta de un acierto. ¡Suerte para los dos y que gane el mejor!