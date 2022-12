La productora de 'Masterchef Celebrity vuelve a estar envuelta en una polémica. Tras las últimas acusaciones de Patricia Conde hacia el formato, Shine Iberia ha emitido un breve pero contundente comunicado para defenderse y desmentir las palabras de la actriz y presentadora.

En el escrito, la productora "lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de Masterchef Celebrity". Unos comentarios que, según indica el texto, son "inciertos" y "atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción".

El escándalo se desató el pasado martes, después de que Patricia Conde explicara el motivo del extraño comportamiento que mostró durante la final del talent show de TVE. "En lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás, he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto", apuntó la actriz en un texto donde subrayó que "la televisión no es real".

A lo largo de esta semana, la que fuera presentadora de 'Sé lo que hicisteis...' ha ido modificando el contenido de la publicación. En su última versión, quiso lanzarle un mensaje a la "jefa" del programa: "Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí".

"Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo", dejó caer Patricia. La concursante parece haber vivido una experiencia similar a la que experimentó en su día Xuso Jones, que también cargó contra el programa haciendo referencia a las supuestas artimañas que utiliza para generar contenido.

Pero la vallisoletana no se quedó ahí y lanzó una dura acusación que la productora se ha visto obligada a desmentir. "Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de tv con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días", sentenció la intérprete.