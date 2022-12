La influencer Elena Huelva comenzó a hacerse conocida en redes sociales cuando decidió visibilizar como es el día a día de una persona con cáncer.

Elena es conocida por su carácter positivo y por eso, su última publicación ha preocupado a sus seguidores, ya que durante una visita a Madrid tuvo que ser ingresada en el hospital y las últimas pruebas no han salido tan bien cómo deberían. "Las cosas no están yendo bien, pero no nos quedaremos de brazos cruzados, hay que seguir adelante", ha contado Elena en su último vídeo.

Ella misma ha escrito en la descripción de su vídeo: "Quería dejar este vídeo por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre."

La andaluza explica en su vídeo que le han encontrado más enfermedad en la tráquea y que es muy peligroso.

Las palabras de Elena han emocionado a muchos de sus seguidores, entre ellos varios artistas conocidos cómo a los cantantes Aitana, Manuel Carrasco, India Martínez o la periodista Sara Carbonero, con quienes tiene alguna fotografía en su Instagram personal.

Por otro lado, Ana Obregón ha lanzado un mensaje de ánimo a la influencer: " Mi luchadora , tus ganas han ganado esta puta mierda de enfermedad por qué no hay otra forma de describirla. Es una guerra brutal de cada segundo, pero es la única guerra donde no hay ni ganadores ni vencidos, solamente héroes y heroínas. Y tú eres mi heroína, porque como mi hijo nos dais una lección de vida a todos los que os queremos.Estos últimos meses he tenido la inmensa suerte de conocerte, A ti y al ángel de tu hermana Emi, de estar a tu lado, y que sepas que no voy a soltarte NUNCA de la mano. Continuamos. Te quiero muchísimo. Fuck cancer".

El vídeo ya tiene más de 3 millones de reproducciones y 375 mil "me gustas".