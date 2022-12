En First Dates las personas van a buscar el amor. Durante el tiempo que dura la cita dos desconocidos tienen que intentar averiguar si tienen feeling con la persona que tienen enfrente. Nunca se sabe, puede ser que las primeras impresiones no sean fiables… o sí. Es complicado pero la mejor manera de conocerse es hablando, conversando y dejándose conocer.

Esto es lo que hicieron José Antonio y Paloma. La cita arrancó bien, ambos son murcianos y eso les hizo tener varias cosas en común. Él es repartidor y agricultor y le explicó a su cita que le gusta el campo y quiere encontrar a una chica de Murcia a la que le guste este estilo de vida. Se define como una persona romántica y detallista y busca a una mujer a la que le guste el campo.

Ella, por contra, parece más urbanita. Paloma es odontóloga, nacida en Lorca pero ahora vive en Madrid. A él ella le ha encantado desde el principio, pero la murciana parece que no ha sentido lo mismo al verle.

Lorca en común

José Antonio le ha contado que su padre estuvo reparando los edificios dañados por el terremoto de Lorca, a lo que ella no ha dudado en contarle su experiencia personal con el temblor que ocurrió en 2011 en la ciudad murciana.

“Estuvimos cinco meses fuera de mi casa porque se rompió un pilar del edificio”, cuenta Paloma quien no duda en afirmar que “tuve mucha suerte, en mi familia todos hemos tenido suerte, pero hubo gente que no la tuvo”. José Antonio le escucha atentamente y asiente con la cabeza.

“Teníamos una mesa de cristal y arriba había una leja con libros y de repente se empezó a caer todo encima con el temblor. Imagínate despertarnos mi madre y yo con el ruido”, continuaba Paloma. “Fueron cinco segundos y parecía que no paraba”, añadía.

“Íbamos por la calle y todo el mundo con bolsas, coches destrozados, muchas casas con grietas”, narra Paloma que por aquel entonces tenía 13 años. “Yo quería explorar y me fui con una amiga y me acuerdo que coincidimos con otro amigo en una placeta. Nosotras íbamos al barrio antiguo de Lorca y ahí empezaron a caer muchas cosas. No sé qué hubiera pasado si no me llego a encontrar con mi amigo”.

Un testimonio que nos ha puesto los pelos de punta. Sin embargo esta cita tan agradable no ha servido para que la pareja abandonara junta el programa.