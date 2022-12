Los piropos, tan en entredicho desde que la ministra de Igualdad, Irene Montero, pusiera el foco sobre ellos, pueden traer consecuencias muy negativas. Sobre todo si quien los profiere lo hace por televisión, en una primera cita y encima son cutres.

Repasamos el top 10 de los peores piropos escuchados en "First Dates" y que, si por algo pueden ser recordados, es por haber dejado en ridículo a quienes los lanzaron o lograr el efecto contrario al buscado:

1) "Me gustaría ser bizco para poder ver esa cara dos veces"

El piropo al completo fue: "Tienes una cara preciosa, me gustaría ser bizco para poder ver esa cara dos veces y tenerla siempre presente en mi retina". El perpetrador de semejante ¿halago? fue Íñigo, un sevillano de 29 años y la víctima, Mercedes, una alicantina de 45 años que, como era de esperar, miró a otro lado cuando se le planteó si quería quedar de nuevo con este aspirante donjuán.

2) "No sabía que por aquí cerca había una central nuclear... Porque eres radiante"

Leane, la mujer que recibió este halago, lo recibió con un "ay, madre mía" y unas risas. Aunque le quedó claro, tal y como reconocería a solas ante la cámara, que "sí, sí, le gusto".

3) "Me encanta tu pelo teñido en plan Chelo García Cortés"

Lo peor de este supuesto piropo es que vino precedido de la petición de su cita de que le dijera lo más romántico que se le ocurriera. Y más que romántico fue ocurrente. "Si eso no es amor, yo ya no sé", decía un usuario en las redes sociales tras escuchar tamaña declaración.

Carlos Sobera lanza una flecha del amor a la mesa de Gussi y Damián ❤



-"Dime el piropo más romántico que se te ocurra"

-"Me encanta tu pelo en plan Chelo García Cortés"



🤣🤣 #FDSanValentín pic.twitter.com/l0lxCfC6O8 — First Dates (@firstdates_tv) 14 de febrero de 2022

4) "Tienes los oídos muy bonitos"

No, no era otorrino el autor de tan inusitada alabanza ni tampoco le hizo una otoscopia a su cita entre plato y plato. Simplemente confundió las orejas con los oídos, aunque tampoco es que fuera muy romántico destacar la belleza de los pabellones auditivos nada más conocer a la persona. Al menos, como comentó un usuario en las redes sociales con sarcasmo, era una persona que "se fija en el interior". Sea como fuere, lo dicho, no es buena idea regalar los oídos de tu primera cita ensalzando sus tímpanos.

5) "Dicen que luego te lo pasas mejor con los bajitos"

No pareció tomarse muy bien este presunto elogio a su corta estatura el estudiante alicantino Antonio, quien espetó a su cita: "¿En qué sentido lo dices?". "En el que tú te quieras imaginar, Antonio", replicó el otro joven. "¿Saltar a la comba? ¿Jugando al Twister?", preguntó el alicantino. "Jugando al Tetris", zanjó David el incómodo momento.

6) "Te pareces a mi abuela Loli"

Así lo soltó un participante, a bocajarro, y lo más chocante: justo después de explayarse explicándole a su cita cuánta satisfacción le da complacer a la mujer en el sexo. "¿Sí o no? Mírame", acertó a decir ella. Él lo arregló aún más: "A ver, murió y eso, pero tenía un rollo... como la... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa?". "Lina Morgan", apunta ella. "¡Esa!", exclama.

7) "Mira qué ojos más bonitos, parecen canicas"

Como poetisa no tiene mucho futuro. Su cita se quedó ojiplático. O sea, que sus canicas pasaron a ser platos, para que la piropeadora lo entienda.

8) "Eres como un plato de macarrones cuando tengo mucha hambre"

Lírica pura la exhibida por este joven para hacer ver a su compañero de mesa cuánto le gustaba.

9) "Me voy a suicidar por ti. Qué guapa eres"

Para matarle antes de que lo haga él mismo.

10) "Te voy a llamar Google porque tienes todo lo que busco"

En un alarde de originalidad (ironía on) eso le dijo a principios de este mes Sergi a Mireia, que no pudo parar de reír. Él se lo jugó todo, siguiendo con su símil, al "Voy a tener suerte", y la tuvo, pues ella aceptó tener una segunda cita a pesar de que, de primeras, físicamente no le gustó.

¿Recuerdas algún otro conato de piropo visto en "First Dates" que merezca formar parte de esta lista negra?