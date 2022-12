Orestes y Rafa están muy cerca del premio gordo de 'Pasapalabra', consiguiendo 24 aciertos en la prueba de 'El Rosco' cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el bote sigue resistiéndose para los dos concursantes y ya asciende a 1.870.000 euros. Esta astronómica cifra acumulada que pueden llevarse les recordó a un antiguo concursante, David Leo, que se llevó un premio de 1.866.000 euros en octubre de 2016.

En el último programa Rafa, que acumula 130 visitas a Pasaplabra, le envió "un fuerte abrazo" y también un mensaje bastante burlón: "Ya podemos llevarnos más que tú". El sevillano continuó con una confesión, asegurando que es muy amigo de David Leo pero que solo le invitó a un café tras conseguir el auténtico dineral que se embolsó cuando ganó el bote.

Además, Orestes, que cuenta con 293 programas a sus espaldas, recordó su primera aparición en ‘Pasapalabra’. En aquel momento el burgalés tenía solo 19 años y se enfrentó a David Leo: “Estaba él a un nivel pletórico y yo era un niñín”, explicó en el programa. "No hubo manera de ganarle. Fueron dos programas que casi no los cuento per fue mi primera experiencia y yo estaba emocionadísimo", contó Orestes.

Líderes de audiencia

Pasapalabra sigue imparable con sus datos de audiencia y se convierte en el programa más visto de la televisión acumulando 28 meses seguidos de liderazgo. Consigue aventajar en 16 puntos a su principal competidor en su franja y sigue “como el rey del ‘minuto de oro’”.