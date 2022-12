Desde hace ya varios años Lara Álvarez se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Telecinco. Hemos podido ver a la asturiana presentado numerosos programas de entretenimiento de la cadena: desde ‘Supervivientes’ a ‘Idol Kids’ pasando por ‘Pesadilla en el paraíso’.

Y este último el que este miércoles llegaba a su fin, al menos con las galas desde la famosa granja de Andalucía. La presentadora ponía así punto y final a esta andadura en el programa co-presentado con Carlos Sobera en el que un buen nutrido de famosos tenía que “sobrevivir” como granjeros de toda la vida.

Lara ha estado al pie del cañón todos estos meses pero ya se ha publicado que no volverá a ponerse delante de la cámara en la segunda edición exprés que prepara la cadena de Fuencarral. En este caso será Nagore Robles, colaboradora del programa y también uno de los rostros más conocidos de Telecinco, la que acompañe a los nuevos granjeros el año que viene en esta aventura.

Al parecer la asturiana necesita un merecido descanso, ya que después de volver de la aventura de ‘Supervivientes’ prácticamente de forma inmediata se incorporó al equipo de ‘Pesadilla en el paraíso’. Así parece confirmado que la presentadora volverá a ponerse al frente del programa de supervivencia en Honduras el próximo año y para ello necesita cargar pilas para afrontarlo con fuerzas. Lara Álvarez lleva presentado este formato desde 2015, año en el que sustituyó a Raquel Sánchez Silva.

Enigmática despedida

Aunque durante el fin de la retransmisión de ‘Pesadilla en el paraíso’ saltaron todas las alarmas con su enigmática despedida. Sobera le decía que “es una noche de despedida, también para ti compañera Lara. No sé si son buenas noticias...”, decía el presentador al conectar con ella que le respondía con una sonrisa enorme: “No son buenas noticias, son maravillosas”, ha asegurado sin disimular. “Te vas y me dejas”, lamentaba el vasco y la asturiana le llevaba la contraria: “Yo estoy contentísima. Son 108 días ya aquí, empezamos en verano, terminamos con las campanadas casi”, ha señalado.

La enigmática despedida de Lara Álvarez en #PesadillaEnElParaiso #PesadillaParaiso15



Carlos Sobera: "Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón" pic.twitter.com/iIQpuZ3A7A — telemagazine (@telemgzn) 15 de diciembre de 2022

Pero la despedida no quedó ahí y es que Carlos Sobera también le señaló que “you’re never walk alone, recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón”. No podía el presentador reprimir las lágrimas, ni tampoco la asturiana que se despedía visiblemente emocionada y sin poder articular palabra.

¿Estamos ante el adiós definitivo de Lara Álvarez a Telecinco o será un hasta luego?.