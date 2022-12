El duelo continúa. Más de 1.900.000 euros de bote nos tienen en vilo cada tarde en Pasapalabra. No hay día en el que Rafa y Orestes nos hagan comernos las uñas delante del televisor porque son muy listos y fallan muy poco.

Esto nos hace pensar que alguno de los dos se convertirá en millonario en breve aunque, de momento, el programa no ha hecho ningún anuncio al respecto, y suele hacerlo cuando se acerca el momento de entregar el gran premio.

Programa a programa ambos se baten en duelo en el rosco final y nos ponen los pelos de punta porque en más de una ocasión se han quedado a una palabra de completarlo. Unos segundos de intriga y la voz de Roberto Leal diciendo: ¡no!. Vuelta a empezar: uno de los dos se enfrenta a la silla azul y al rosco final.

Los invitados, protagonistas

Una parte fundamental del programa son sus invitados. Está claro que la parte del rosco final es la más intensa pero durante toda la emisión discurren distintas pruebas muy divertidas en el que famosos ayudan a Orestes y Rafa a acumular segundos en su casillero.

Tras 23 aciertos de @OrestesBarbsalc en tan solo 2 turnos 🟢 ¿Conseguirá Rafa empatar en el Rosco? 😱 ¡No os lo podéis perder! ⬇️ #Pasapalabra665 https://t.co/kPXTJpNIiT — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 12 de diciembre de 2022

Esta semana los invitados de ‘Pasapalabra’ han sido: Marta Poveda, Amaia Aberasturi, Ramón Langa y Pablo Rivero. Y ha sido este último el que nos ha dejado un toque de humor durante su presentación. Y es que el actor, que seguro que recuerdas por su papel en la famosísima serie de ‘Cuéntame’, ha querido “picar” un poquito a Orestes.

“He venido a traicionar a Orestes, que las últimas veces me ha tocado con él en su equipo y me he venido con Rafa a ver si le traigo suerte”, ha dicho entre risas Rivero. Esto ha provocado los chascarrillos del presentador y, cómo no, del burgalés que no pierde la oportunidad para hacer algún chiste (casi siempre, malo).

En referencia a la gran cantidad de veces que el actor había participado en el programa Orestes ha dicho: “Pablo estoy contigo, como los bombones… de la casa”... En fin, Roberto Leal sorprendido ha pedido a Pablo que “no lo provoques”.

En cualquier caso y a pesar de la “traición” del actor, Rafa no ha tenido mucha suerte ya que ni se ha llevado el bote ni ha conseguido ganar el rosco. De momento, claro. Veremos en los próximos programas si lo logra gracias a la buena suerte de Pablo.