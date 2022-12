Los telespectadores de Pasapalabra están a la que salta. No hay detalle que no se analice al milímetro y ni decisión que no sea cuestionada. En más de una ocasión te hemos hablado de que existen dos bandos claros entre los espectadores del programa: los de Orestes y los de Rafa.

Ambos concursantes nos paran de batir toda clase de récords (el último el de Orestes que superó sus 300 programas) y las especulaciones sobre cuál de los dos ganará el bote y, sobre todo, cuándo, hace que todo sea sospechoso. No hace mucho te contamos que el programa lanzaba en redes sociales un misterioso mensaje en su cuenta de Twitter: “¡Aún senos pone la piel de gallina con el CASI bote de Orestes en #Pasapalabra! Estamos seguros de que a la próxima, va la vencida”. Este aparente mensaje sin más trascendencia hizo correr ríos de tinta ya que eran muchos los que pensaba que era inminente que el burgalés ganara el bote. Casi un mes después, esto todavía no ha pasado y las especulaciones siguen casi a diario. ¿Está el bote más cerca? La última especulación sobre el ganador del bote, que ya se acerca “peligrosamente” a los dos millones de euros, ha surgido a raíz de un anuncio de El Hormiguero. El jueves Pablo Motos anunciaba a los invitados que acudirán al programa esta semana. El lunes los actores Carmen Machi y Javier Gutierrez; el miércoles la cantante India Martínez y el jueves la presentadora Cristina Pedroche. ¿Y el martes? ¡Pues nada más y nada menos que Orestes y Rafa!. View this post on Instagram A post shared by El Hormiguero (@elhormiguero) Así que los rumores y las teorías de todo tipo no se han hecho esperar. Son muchos en redes sociales que han recordado que desde que Pablo Díaz acudió a El Hormiguero, ningún otro concursante lo ha hecho hasta la fecha. Es más, no fue un día cualquiera, fue el día que se emitió el programa en el que ganaba el bote, por lo que su participación en el El Hormiguero fue una incógnita hasta ese momento. Anoche me enteré de que Orestes y Rafa van al Hormiguero el miércoles Y ESO SOLO PUEDE SIGNIFICAR QUE UNO DE LOS DOS HA GANADO EL BOTE Y ESTOY EN SHOCK. — Cat Pitt (@woody_amor) 16 de diciembre de 2022 Te puede interesar: Televisión Estalla la polémica en Pasapalabra: “La vergüenza del rosco de primaria” Televisión Traición en Pasapalabra: Esto ha sucedido en el equipo de Orestes Televisión ¡Atención!: Orestes pone fecha al bote de Pasapalabra Lo que despista un poco es que acudan los dos concursantes al mismo tiempo a ser entrevistados. Parece que si uno ya se hubiera proclamado ganador acudiría en solitario y no en pareja, como es el caso. Algunas teorías apuntan a que uno de ellos podría quedar ese mismo martes eliminado en la silla azul y el otro ganar el bote… Otras señalan que simplemente acuden a promocionar el programa. En cualquier caso saldremos de dudas este martes y estaremos muy atentos por si ofrecen alguna pista o dato revelador sobre Pasapalabra.