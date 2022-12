Ni bote, ni sorpresa, ni nada. La participación de Rafa y Orestes en Pasapalabra este martes había desatado muchas especulaciones: ¿había ganado alguno el bote? Pues no, por lo menos ayer, en directo con Pablo Motos no lo desvelaron.

Así pues la entrevista en el formato de Antena 3 nos sirvió para conocer un poco mejor a ambos concursantes y para felicitar a Orestes, que cumplía 26 años. También para batir otro récord, ya que El Hormiguero se convirtió en el programa más visto de la televisión con 3.080.000 espectadores.

La igualdad entre ambos concursantes es tal que la primera pregunta de Pablo Motos no podía ser otra que si se picaban cuando participaban en el rosco. Rafa fue claro a la hora de explicar que “es tan bonito estar con alguien que es tan bueno y que saca lo mejor de ti que en lo que fijas es en disfrutarlo". “Es difícil juntar a dos personas que se parezcan tanto como concursantes y a la vez sean tan distintos”, remataba.

Sobre si la cantidad en juego en el bote (casi dos millones de euros) les parecía suficientemente elevada o si estaban esperando alcanzar alguna cifra en concreto para ganarla, Orestes le ponía el filtro de 300.000 euros, la cantidad que se puede ganar en la Lotería de Navidad. “A partir de ahí para mí ya es muy jugoso, así que imagínate el tiempo que llevo pensando que me lo quiero llevar”, explicaba el burgalés.

Anoche fuimos el programa más visto de la tv 🙌🏻 ¡GRACIAS a @OrestesBarbsalc, a Rafa Castaño y a todos los que nos visteis!❤️ #audiencias pic.twitter.com/FhXKT10um5 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 21 de diciembre de 2022

La frustración de quedar una palabra

Sobre qué pasa por su mente cuando les queda una única palabra por contestar, ambos concursantes señalan que depende de la palabra y el contexto porque si no saben la respuesta final, es lo mismo que si acertaran 22 ó 23. Pero para Rafa lo más complicado es cuando uno se sabe las palabras del contrario “porque si tú la sabes piensas que él también la puede saber y piensas que se acabó”.

¿Hay pacto para llevarse el bote?

Sobre si han pactado para llevarse el bote millonario del concurso ambos bromean sobre la posibilidad de hacerlo, pero no contarlo en público. Obviamente es una broma. “Yo siempre le digo a Orestes si te lo llevas, todo para tí, que te lo mereces, y si me lo llevo yo, todo para mi”, señala el sevillano.

Las claves para intentar llevarse el bote

Una de las preguntas más esperadas era sin duda cómo estudiaban para poder llevarse este premio millonario. La respuesta de Rafa ha sorprendido a muchos ya que afirmó que al principio del programa estudiaba “unas 12 ó 14 horas al día, pero la cabeza tiene su ritmo y es mejor no obsesionarse”. Ahora comentaba que todo es más relajado y sólo invertía dos o tres horas de su tiempo.

Por su parte, Orestes explicaba que su técnica no consiste en pegarse “panzadas”. “Hay que tener una base de cultura general y un léxico amplio y tener un sexto sentido de que cualquier cosa que pueda entrar, interiorizarla y todo poco a poco se va asentando”.

Así, el joven burgalés continúa con sus estudios de Filosofía y afirma que también le sirven: “Los exámenes me valen también para desconectar de ese vicio por asimilar datos en vacío y me sumerjo en aprender en profundidad, que es lo que me gusta”.