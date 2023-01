'El programa de Ana Rosa' ha arrancado la semana poniendo sobre la mesa diversos asuntos de actualidad. Entre ellos se ha encontrado el cambio de postura de Begoña Villacís, que según ha declarado, quiere que la dirección de Ciudadanos permita que cada equipo municipal decida cómo acude a las elecciones de mayo, abriéndose así a la posibilidad de concurrir con otras opciones como el PP.

Los colaboradores del magacín matinal de Telecinco han debatido sobre el hundimiento de la formación naranja y han recordado que "hubo un tiempo que Albert Rivera se veía como presidente del Gobierno de España". "Ha sido un proceso de degradación fulminante", ha apuntado Esther Esteban, destacando también que "estuvo a punto de pactar con Pedro Sánchez".

Al escuchar esta frase, Ana Rosa Quintana no ha dudado en compartir su postura personal: "Pues a mí me hubiera encantado un pacto de Ciudadanos con Pedro Sánchez, la verdad. Y no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo", ha dejado caer la periodista, que esta mañana volvía a cargar contra Unidas Podemos en el arranque de su programa por los errores de la ley del 'solo sí es sí'.

En concreto, ha lanzado una crítica a la ministra de Igualdad: "Por primera vez, Irene Montero ha pronunciado la palabra error. Ha dicho que 'podemos cometer errores'. Luego, eso sí, ha matizado: 'Es indecente la ofensiva de la derecha mediática, política y judicial'. Lo que es indecente es que ya se hayan beneficiado casi 300 violadores".