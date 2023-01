Anne Igartiburu vuelve a tener un nuevo proyecto televisivo fuera de TVE. Después de que fuese apartada de las campanadas tras 17 años ininterrumpidos, la presentadora regresa a Telemadrid con la segunda temporada de ‘10 momentos’, que se estrenará el próximo miércoles 8 de febrero.

En esta segunda temporada, Anne Igartiburu repasa en diez potentes imágenes de televisión, los mejores momentos de Paz Padilla, Julio Iglesias Jr., Bustamante, Josema Yuste, Marta Sánchez, Santiago Segura, Shaila Dúrcal, Juanma Castaño y Karina.

‘10 Momentos’ recorre la vida de estos personajes famosos, seleccionando las diez vivencias que más les han marcado. Las imágenes reflejadas en inmensas pantallas consiguen un resultado de gran impacto. La estética, la música y la iluminación están muy cuidadas para crear un ambiente íntimo que invita a la confidencia. Anne Igartiburu hace que todo el mundo se sienta cómodo con ella, creando un clima de cercanía que consigue que los invitados se relajen y se abran mucho más.

‘10 Momentos’ repasa en diez secuencias la vida de cada protagonista. La elección de esos instantes es clave y en ella reside el éxito del formato. El espectador ve a estos personajes de una manera distinta, y entiende mejor por qué y para qué han tomado las decisiones que han tomado. La sensación de intimidad que se crea en el plató hace que Anne Igartiburu y su invitado se sientan como si estuvieran solos. Al entrevistado le sorprende y emociona la manera en que se cuenta su propia vida.

Cabe recordar que ‘10 momentos’ vuelve a la programación de Telemadrid después de ganar el Premio Iris de la Academia de Televisión al Mejor Programa Autonómico 2022.

Por su parte, no será el único proyecto profesional que Anne Igartiburu estrenará en esta temporada. Además de seguir presentado ‘Corazón’ en el fin de semana de TVE, la comunicadora también será concursante de la décima edición de ‘Tu cara me suena’, que aún no tiene fecha de estreno en Antena 3.