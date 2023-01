Ana María Aldón volvió a ser, un fin de semana más, la gran protagonista de 'Fiesta' en Telecinco. En esta ocasión, la colaboradora tuvo que defenderse ante sus compañeros y la propia presentadora del programa por no haberles contado que ya se ha divorciado de José Ortega Cano, una noticia que reveló Paloma García-Pelayo la semana pasada en 'El programa de Ana Rosa'.

"Me llama la atención que hayamos sido los últimos en enterarnos", le espetó Emma García a la tertuliana durante el arranque del programa de ayer. "Lo que me llama a mí la atención es que os hayáis enterado", respondió Ana María mientras la presentadora dejaba entrever un profundo malestar: "Los últimos, ojo, los últimos. Que has venido divorciada ya y te lo he tenido que notar en la cara y por la información que me había llegado de otros compañeros".

Beatriz Cortázar fue la primera en criticar que Ana María no fuera "generosa" con el programa que, según apuntó, ha "apostado" por ella desde el minuto uno: "Se llama remar a favor de obra". "Qué manera de plantearlo. Quizás tengas razón, pero las noticias siempre han salido y no lo han hecho por mí. Pero quizás tengas razón porque han apostado por mí", se defendió la exconcursante de 'Supervivientes', sentada en el centro del plató y rodeada por sus compañeros.

Ante la evidente incomodidad de Ana María, Emma García explicó el motivo de la cuestionada puesta en escena: "Vamos a continuar con el juego este de las preguntas, que no es más que una entrevista a lo redondo". Después de seguir respondiendo uno por uno al resto de colaboradores, la diseñadora acabó explotando: "¿Esto es un juicio? ¿Me dejáis hablar? ¿O es un juicio donde tengo que estar callada?".

Más adelate, después de que Cortázar volviera a cuestionar la generosidad de Aldón con el magacín, la aludida volvió a quejarse: "Me está pareciendo esto un juicio contra mí y tengo que dar mi punto de vista". "Me está pareciendo esto una rueda... Parece que en cualquier momento me vais a pegar un tiro", afirmó la ex de Ortega Cano, visiblemente molesta con el formato de Unicorn Content: "Ni mi hija sabía que había firmado el divorcio. Se entera todo el mundo por Paloma García Pelayo".