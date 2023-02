Es difícil versionar un himno como el que el pasado año revolucionara el Benidorm Fest, el "¡Ay, mamá!" de Rigoberta Bandini no es lo mismo sin Paula Ribó. Lo que sí puede ocurrir y (gracias a la tele) ocurre a veces, es que dos entes musicales completamente distintos pero unidos por la fina línea del mamarracheo se fusionan para dar como resultado algo extraordinario. Esto último ocurrió en el último programa 'Días de tele', el programa capitaneado por Julia Otero en TVE y que dedicó el espacio a los avances sexuales en nuestro país y cómo estos se han visto a través de la televisión.

Las Azúcar Moreno no pudieron faltar a esta cita: Encarna y Toñi Salazar acompañaron a los espectadores con su testimonio y una actuación que dejó a todos de piedra. La versión del himno feminista de la pasada edición del Benidorm Fest ha corrido como la pólvora en las redes sociales, llegando también el mensaje de empoderamiento y la personalidad de las hermanas Salazar. "Siempre hemos sido muy atrevidas", afirmó Toñi: “A mí cuando me dicen: ‘Es que Azúcar Moreno siempre han sido muy modernas’. No me gusta nada esa palabra. Nosotras siempre hemos sido mujeres libres, gitanas, porque somos gitanas puras, pero sí hemos sido muy libres, en el sentido musical, en el sentido personal y en el sentido, del mundo gay”.

Julia Otero lo dejó claro: las Azúcar Moreno siempre han sido auténticos iconos para el mundo LGTBI. El espíritu del "¡Libérate!" de El Titi ha acompañado a aquellos que han nutrido sus listas de Spotify y sus fiestas del Orgullo con la música de las hermanas Salazar. Toñi dio la razón a Otero contando una experiencia personal y cómo siempre "han luchado por eso". Escribieron "Amigo mío" para un amigo transformista, "queríamos que le dejasen ser libre y hacer su vida como quisiera".

El "¡Ay, mamá!" de las Azúcar Moreno

Fue tras la charla con Julia Otero cuando las Azúcar Moreno se subieron al escenario a darlo todo con "¡Ay, mamá!". A pesar de su más que sobrada experiencia sobre las tablas, Encarna llegó a confesar que tenían miedo de interpretarla porque su actuación tuvo "una repercusión muy grande".