La alicantina Esther y Carlos protagonizaron una de las citas más calientes que se recuerdan en 'First Dates'. Desde el primer momento, la conexión entre ambos fue máxima lo que hizo que se mostrasen de lo más sinceros y naturales.

La química entre Esther y Carlos era tal, a pesar de que él confesó tener novia, que la chica no se lo pensó dos veces y se fue al baño para llevar a cabo una práctica que no se había visto nunca en 'First Dates'.

Esther coincidió en el aseo con un amigo, que estaba teniendo otra cita en una cita próxima a la suya. Sin pensárselo dos veces, esta mujer de 32 años se colocó su vibrador y le dio a su amigo el mando a distancia del mismo para que lo activara durante su cita.

Con esta tesitura, Esther se dirigió a su mesa y prosiguió su acercamiento con Carlos. La temperatura fue subiendo por momentos, mientras la mujer pedía a su amigo que regulase la intensidad del vibrador. Finalmente, el amigo de Esther se levantó y le dio el vibrador a Carlos para que fuese él mismo quien controlase el juguete sexual de su cita.

Entre confidencia y confidencia y propuesta y propuesta, la alicantina, que dijo que su "religión" era Tinder, y Carlos coincidieron en querer darse una segunda cita y dejaron las puertas abiertas a realizar una cita a tres con la pareja del joven. Todo eso ocurrió en 2019.

¿Qué habrá sido de ellos? ¿Algún lector los conoce?