La crítica de Monegal: TVE-1, un Cadillac que se despeña

Que, puntualmente, algún mes TVE-1 haya quedado segunda en cuota de pantalla, por detrás de A-3, pero superando a T-5, no es síntoma de recuperación de esta cadena. Es simplemente la consecuencia esporádica, momentánea, evanescente, de haber comprado a base de muchos millones el Mundial de fútbol o el parque infantil de Eurovisión.

Ahora acaba de estrenar un nuevo ‘entretetenimiento’ titulado ‘Nos vamos a llevar bien’. Consiguieron un 4,8% de cuota y menos de 500.000 espectadores. Asusta pensar lo que harán en la segunda entrega. Presenta el programa Ana Morgade, una criatura escénica que ha demostrado talento, agilidad y buena chispa irónica en otros ámbitos televisivos. En su salto a este ‘prime time’ de La 1 parecía aprisionada en un sistema de hacer televisión obsesionado por lo que podríamos llamar ‘lo socialmente correcto’ y sobre todo atrapada claramente en lo banal e intrascendente. Programa con un guion sin ideas. Estrenemos algo, lo que sea.

Lo mismo les ocurre a estimables colaboradores como La Terremoto de Alcorcón o Miguel Maldonado. No por mucho llenar de colorines el plató, ni por mucho ritmo o cabriolas que les manden hacer subidos encima de la mesa, se consigue entretener. Más bien bostezos. Supongo que lo fuerte había de ser una entrevista de Bibiana Fernández a Bárbara Rey. Las montaron en un descapotable y les dijeron que imitasen aquella escena final de la ‘road movie’ ‘Thelma & Louise’. De entrada se equivocaron de coche. Las metieron en un Cadillac color verde olivo, cuando el de la película era un Ford Thunderbird azul turquesa. Y para acabarlo de arreglar, a Bárbara se le preguntó por Corinna («Es anodina, fría, distante») también por un ‘flirt’ que tuvo hace mil años con Alain Delon, pero se olvidaron preguntarle por su tórrida, larga y finalmente turbulenta relación con el emérito, que es lo único que podría ser de algún interés. La única similitud con ‘Thelma & Louise’ es que al final se despeñan.

TVE-1 es un Cadillac que se va despeñando sin remedio. No han sabido construirse una personalidad. Andan estrenando programas como quien remienda un pantalón a base de parches sin ton ni son. Este parche de ahora lo produce The Pool Studios, productora que también ha realizado ese documental sobre Pedro Sánchez que no sabemos si alguna cadena lo quiere. Es un dato a tener en cuenta.