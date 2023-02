La 1 de TVE emite una nueva entrega de ‘Todos contra 1’ (22:50 horas), el nuevo concurso en el que cada semana un concursante en plató o un espectador desde casa podrá ganar hasta 100.000 euros resolviendo espectaculares retos. Los concursantes del formato presentado por Rodrigo Vázquez y Raúl Gómez tendrán que hacer gala de intuición, osadía y rapidez mental para resolver las cuestiones que se le planteen. La respuesta correcta no se encuentra en los libros o en la red, por lo que solo hay una manera de dar con ella: realizar estos experimentos en plató y en increíbles localizaciones exteriores. Cada programa estará formado por diez rondas. La apuesta del concursante se medirá con la media de las apuestas de toda España, y el resultado que se aproxime más a la solución ganará cada una de las primeras nueve rondas e irá acumulando sumas de dinero. Sin embargo, será la décima y definitiva ronda la que determine quién se lleva el bote total del premio. ¿Ganará el participante de plató o será un espectador seleccionado al azar de entre todos los que han jugado a través de la App? Antes de la ronda final, el concursante podrá usar dos comodines que le ayudarán en la estimación de sus cálculos, pero la respuesta definitiva será siempre suya: el comodín de tu provincia, que le indicará la respuesta más popular entre los habitantes de su provincia que han participado a través de la App; y el comodín de la llamada, para poder llamar en directo a la persona de su entorno que considera más sabia. Además, estará acompañado en plató por personalidades famosas que también tendrán un papel importante en el desarrollo del juego.

Jordi Évole visita Antena 3

Por su parte, ‘El hormiguero’ cierra esta noche la semana en Antena 3 (21:45 horas). En esta ocasión, el programa presentado por Pablo Motos recibe la visita de Jordi Évole, que está a punto de estrenar la nueva temporada de 'Lo de Évole' en laSexta. Además de desvelarnos las novedades de las nuevas entregas de su espacio en prime time, el comunicador hablará de sus nuevos proyectos profesionales.

Chicote, en la cocina de laSexta

laSexta apuesta esta noche por una nueva entrega de ‘Pesadilla en la cocina’ (22:30 horas). En esta ocasión, Alberto Chicote responde a la llamada de socorro de Óscar, un curtido hostelero de gran vocación, cuyo negocio –‘La Fortaleza’- arrastra las consecuencias de la pandemia con deudas y falta de clientes. Pero la llegada del chef pondrá sobre la mesa otras posibles razones por las que el negocio no funciona. Y es que los nervios de Óscar, su pésima gestión de la presión, la falta de organización y, en ocasiones, sus malos modos amenazan la buena marcha del restaurante. Con una larguísima trayectoria en bares y restaurantes, Óscar abrió ‘La Fortaleza’ en 2019 con la esperanza de hacer realidad el sueño de tener su propio negocio hostelero, en el que sus padres invirtieron todos sus ahorros. Un negocio en el que llegó a tener catorce empleados que en la actualidad se han visto reducidos a dos. A pesar de denominarse cervecería, ‘La Fortaleza’ es un restaurante de carnes y eso se presta a confusión. Además, la carta se toma licencias con respecto a platos típicos y las croquetas, supuestamente caseras, no lo son. Pero, sin duda, el gran obstáculo para la buena marcha del restaurante reside en la pésima organización derivada del nerviosismo de su dueño, Óscar. Su motivación no está en duda pero su habilidad para gestionar la presión se ve superada, dando lugar a malas formas, fallos organizativos, lágrimas de los empleados y desafección de los clientes. Además, el propietario se empeña en hacerlo todo, ralentizando el trabajo de los demás y dificultando su fluidez.

‘Horizonte’ regresa esta noche (22:45 horas) a Cuatro. El programa abordará las consecuencias del terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el pasado lunes Turquía y Siria, dejando más de 9.000 muertos y decenas de miles de heridos, y en la labor de los equipos de rescate, entre otras cuestiones. Para ello contará con la participación de Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas, meteoróloga y divulgadora científica; Ángel Niño Quesada, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Emilio Carreño, sismólogo y exdirector de la Red Sísmica Española; Sergio Romera, adiestrador y presidente de la Unidad de Rescate Canino de Aragón; y el psiquiatra forense José Cabrera.

Telecinco apuesta por una nueva gala de ‘Pesadilla en El Paraíso’ (22:50 horas). María José Galera o Mar López: uno de los dos nominados se convertirá en el primer expulsado. El elegido para abandonar la granja, el que menor apoyo haya acumulado en la votación abierta en la app de Mitele, tendrá un papel clave en las nominaciones. Este decidirá directamente la identidad de uno de los nuevos nominados. El segundo candidato a la expulsión será seleccionado por sus compañeros.