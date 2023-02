España tiene un nuevo "cuñado" mediático de efímera gloria. Se llama Kike, es funcionario y anoche se adjudicó el título él solito con su actitud en la cita que tuvo en "First Dates". Al principio fue todo bien. Nada más presentársele a Toñi, la mujer con la que iba a compartir mesa y mantel esa noche, ambos brindaron para romper el hielo antes de dirigirse al restaurante. Una vez allí Kike se mostró caballeroso al acercarle la silla, un detalle que le gustó a la mujer.

Una vez comenzaron a hablar de sus vidas se fue viendo que no tenían mucho en común, más allá de tener los dos 60 años y ser de Madrid. Toñi es madre soltera, viuda y vive con su hija y su perro; Kike tiene dos hijos pero no le gustan nada las mascotas, aprovechando el momento para afear su conducta a los incívicos dueños de perros que no recogen sus excrementos.

No le gusta Torrevieja ni nada del litoral levantino

Pasaron luego al tema de las aficiones... y tampoco hubo sintonía. A ella le gusta salir, leer, viajar y pasar largas temporadas en Torrevieja, algo que espantó a Kike, quien dijo no aguantar las muchedumbres y que no le gusta nada el litoral levantino. Él opta por pasar el verano en la terraza de su casa de Madrid.

Tampoco le gusta a Kike leer (se evidenció luego) porque le aburre y le da pereza. Ni el deporte: lo practicó cuando era joven pero "ahora nada de nada". Más incómoda se puso la cosa cuando Kike soltó, tras decir ella que buscaba una relación en la que cada uno viviera en su casa, porque se encuentra bien con su hija y su perro, que él no deseaba tener "ninguna carga familiar de nadie", al considerar que eso es "un peso y un lastre para una pareja".

Cómo quedar como un cutre: "¿No quieren igualdad? Pues ya está"

La cena solo podía ir a peor... y lo fue. Como estaba claro que no había conexión alguna y no habría interés en una segunda cita por ninguna de las partes, Kike se quitó la careta. Este señor esperó al momento en que Elsa Anka llevó la cuenta a la mesa para lanzarle una última pregunta a Toñi: "Ah, otra pregunta. ¿Eres feminista?". Ella, descolocada, contesta: "¿Por?". A lo que él replica: "Es una pregunta, que se me ha venido a la cabeza ahora mismo. ¿Eres feminista?". "Sí", responde ella, mientras estaba echando ya mano de su monedero. "Ah, entonces pagas tú", soltó el "caballero" señalando el ticket que marcaba el importe de la cena de los dos.

"¿No quieren igualdad? Pues ya está", aclaraba a cámara en solitario.

Ella pagó la cuenta gustosa y zanjó su participación en el programa de Cuatro rechazando a Kike porque busca para su vida a alguien más joven y, sobre todo, con otra mentalidad.

Las redes sociales se llenaron de reacciones ante la escena, la mayoría de ella criticando la "excusa" utilizada por Kike para no apoquinar su parte de la cuenta. "Entiendo que esté en First Dates", dice uno. "Igualdad es cuando mandas a pagar a tu cita", ironiza otro. "Yo hago eso por pobre, no por cuñado", bromea otro.

Más sobre la "igualdad" en TV3

Siguiendo con el tema de la igualdad, está siendo muy comentado (y celebrado) en las redes este sketch del programa de humor de TV3 "Polònia", donde se simula una cita en el programa de Cuatro protagonizada por la ministra Irene Montero y un juez:

En este caso no sabemos quién pagó la cena.