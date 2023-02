La primera edición de 'Operación Triunfo' terminó hace más de 20 años, pero sus protagonistas siguen generando titulares a día de hoy, aunque no suelen estar relacionados con su música. Tras la polémica reciente entre Rosa López y Chenoa, ahora es Geno Machado quien ha protagonizado unas declaraciones contra Jorge Javier.

Todo se inició hace una semana cuando la cantante acusó a 'Socialité' de haber manipulado unas declaraciones suyas sobre Chenoa. A raíz de este desencuentro, 'Sálvame' invitó a su compañero de edición Javián durante la semana para preguntarle al respecto.

Aunque intentó calmar las aguas, Jorge Javier le terminó recriminando que todos eran "más falsos que un billete de 30 euros". Y este fin de semana, con motivo del regreso de Fórmula Abierta, Geno ha hablado con 'Socialité' sobre su proyecto musical y también sobre la polémica.

"Nos cansa que nos pregunten por la vida personal de los compañeros, porque intentáis meternos en berenjenales y enemistarnos. Lo lleváis haciendo 21 años", ha criticado la artista. Pero no se ha quedado ahí, ya que poco después se ha dirigido directamente al presentador: "Tengo que decir que no somos falsos. Jorge Javier ya debería saber cómo funciona esto. No somos falsos, para nada. No rajamos. Nos hacen una pregunta y luego la montáis para que sea que estamos todos en contra de Chenoa", le reprochó.

La cantante concluyó su intervención: "Lo que ella diga de su boca, bien dicho está, si ella lo cree conveniente. Afortunadamente, lo que vosotros no sabéis, o igual lo sabéis y os da igual, es que nosotros hablamos. La llamamos y le dijimos: 'Oye, esto no ha sido así'. Y solucionado".