'Física o química' es una serie que siempre ha ido acompañada de rumores algo subidos de temperatura. La ficción siempre ha estado relacionada a supuestas orgías que se realizaban en las casas rurales. Y sus protagonistas siempre han jugado con ello, esta vez, lo ha hecho Andrea Duro, que visitaba 'Martínez y Hermanos'.

Angy Rodríguez, también protagonista de la serie juvenil, y amiga de Andrea, ha querido aprovechar la visita de esta al programa de Dani Martínez para lanzarle una cuestión comprometida.

"Sé que venías al programa y he dicho: ‘Le voy a enviar este vídeo porque creo que ya va siendo hora que en este programa de máxima audiencia confiese lo que hacías en las casas rurales de Física o Química’. Andrea, ¿qué hacíamos en las casas rurales? Cuenta la verdad", lanzaba Angy.

"Pues de verdad que es una pena porque todo el mundo está caliente con el tema de las orgías pero es que jamás pasó", confesaba la actriz, para la tristeza del presentador y de Carlos Baute, también invitado.

"Qué pena, qué decepción. Esto jamás pasó", relataba. "La realidad es que cuando nos íbamos de casa rural, en la primerea Javi Calvo se disfrazó de mayordomo y nos hacía juegos y tal, y acabó tirado en un río porque se escurrió una noche. En el día lo único que hacíamos era beber, bailar… pero no hacíamos nada raro como se dio a entender. Es una pena. Éramos chavales muy sanos".

"Ni un jugar a la botella?", preguntaba Dani, ante lo que la actriz respondía "Hombre, sí, una botella, un te paso un hielito y tal… pero tampoco es que…Pasaron cosas que no se pueden contar, pero no lo que [se cree]", jugaba la protagonista. Habrá que esperar a la próxima intervención de alguno de los actores de la ficción para conocer a qué se refiere Duro con "cosas que no se pueden contar".