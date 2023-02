Ginés 'Corregüela': así es el 'tiktoker' de los bocatas XXL que participará en 'Supervivientes 2023'

Ginés Juan 'Corregüela' (@ginescorreguela) es uno de los personajes del momento en TikTok. Quizás no les suene su nombre, pero gracias a sus bocadillos XXL, este ubetense de 52 años ha pasado de tener unos pocos cientos de seguidores y no saber grabar un vídeo con el móvil a tener más de 2 millones admiradores en la red social por excelencia de los centennials y ser confirmado como nuevo participante de 'Supervivientes 2023'.

Todo el que haya visto un vídeo de las comidas de Ginés se hace las mismas preguntas: ¿Realmente se come esos enormes bocadillos? ¿Cómo debe andar su nivel de colesterol? Y, sobre todo, ¿más allá de esos enormes emparedados, en qué se basa su dieta diaria? En EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, hemos charlado con él y vamos a responder a todos esos interrogantes a lo largo de este reportaje.

La vuelta a la tierra

Nació en Úbeda (Jaén). Aunque, según explica, los lazos más estrechos los tiene con la población de Torreperogil; lugar de vida y residencia familiar. Es el mayor de cinco hermanos, está casado con la mujer que conoció cuando tenía 16 años y es padre de dos hijas.

Este 'influencer de la agricultura' vive de la venta de verduras que planta en la finca familiar que gestiona junto a su hermano y también trabaja como empleado de riego en una finca. Toda su familia se ha dedicado desde siempre al huerto. Pero él, durante más de dos décadas, decidió trabajar en la construcción. Con el tiempo, Ginés volvió de nuevo a sus raíces para entregarse en cuerpo y alma al campo. "La tierra siempre tira", afirma convencido.

El mote 'Corregüela'

Su padre, que alguna que otra vez ha aparecido en sus videos virales de TikTok, trabajaba cuando era un crío en la casa de unos señoritos que organizaban monterías. "Hay una hierba que se llama corregüela y que le gusta mucho a los conejos", explica Ginés. Su padre cada mañana iba a cogerla. "Antoñito, ¿adónde vas? A por corregüela para los conejos, decía él… Así un día tras otro hasta que al final le llamaban 'el corregüela' y el mote se ha quedado para toda la familia", explica el influencer en una entrevista con este diario.

Una estrella en TikTok

El primer video de Ginés se publicó en agosto de 2021 y nada tiene que ver con los que le han hecho popular: "Era verano y tenía un montón de pepinos sembrados. Quería grabarlo pero no sabía, así que mi mujer y mi hija me ayudaron". Viendo las decenas de comentarios que tuvo el vídeo, "Laura (su hija) me dijo que abriera una cuenta en Instagram y TikTok".

No fue hasta septiembre cuando llegó el primer vídeo viral gracias a sus bestiales bocadillos. "Cómo estoy todo el día trabajando en el campo necesito un almuerzo contundente pero no puedo llevarme comida caliente y por eso me hago un bocadillo. A mí me gusta que tengan por lo menos tres o cuatro ingredientes", afirma.

La autenticidad y el desinterés por monetizar su influencia engancha a sus seguidores

Las recetas, de lo más variopintas, desde bocadillos con colacao, chocolate y donuts, o su favorito: magreta (unos diez filetes) con seis huevos y jamón. Dulce o salado, este festín gastronómico tiene un denominador común: el aceite de oliva en cantidades ingentes, su auténtica debilidad. "Abro el pan y tumbo la botella de aceite, que empape", expresión que ya se ha convertido en un signo de identidad en todos sus vídeos.

El secreto de la longevidad

Este hortelano lo primero que hace nada más levantarse es tomarse un vaso de agua y un chupito de aceite de oliva. "Mis abuelos lo hacían y vivieron casi 100 años, mi padre lo sigue haciendo y tiene más de 80", cuenta. Inmediatamente se va al bar y se toma dos o tres cafés con churros, ritual que repite cada día ya que “le gusta muchísimo hablar con la gente”.

Seguidamente se marcha al campo a trabajar, donde pasa todo el día hasta que llega el momento, sobre las 2 de la tarde, de grabar el vídeo en TikTok mientras se prepara el bocadillo. Y es ahí cuando muchos se preguntan: ¿realmente se lo come todo? Ginés se muestra tajante: "Todo el que ve mis vídeos en directo puede comprobar que me como el bocadillo mientras hablo con mis seguidores, no hay trampa ni cartón".

Otra de las dudas que surgen es si, tragando semejante emparedado que podría alimentar a varias personas, tiene apetito para cenar. "Me encantan los guisos y casi todas las noches como algún plato de cuchara, la sopa nunca falta en mi día a día", explica.

"Todo el mundo puede comprobar que me como el bocadillo, no hay trampa ni cartón"

Sano como un roble

En cuanto a sus niveles de colesterol, Ginés explica que está pendiente de una analítica rutinaria que se realizó tan solo unas horas después esta entrevista. Eso sí, este influencer hortelano afirma tener un estado de salud espléndido y que solo tiene la tensión un poco alta pese a las importantes cantidades de huevo y aceite que consume en sus bocadillos. "Solo uso huevos de mis gallinas. Estas se mueven libremente por el corral, sin estrés, es imposible que esos huevos tengan colesterol", explica. "He llegado a tomarme doce en un día, si el huevo fuese malo yo ya estaría muerto", zanja contundente.

La naturalidad, la clave del éxito

"Lo que la gente ve en los vídeos es lo que soy, ni más ni menos, cualquiera que me conozca lo puede confirmar", explica el ubetense. Su espontaneidad y cercanía con sus seguidores han sido clave para que Ginés se haya convertido en un verdadero influencer en las redes sociales. Ahora que sus vídeos se han convertido en verdaderos éxitos virales, este agricultor explica que ya hay algunas marcas que empiezan a mostrar interés en su 'personaje'. Pero él, por el momento, afirma que sólo se plantea seguir viviendo la vida a su manera. Cómo ha hecho siempre.