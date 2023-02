Lara Álvarez, la conocida periodista y presentadora asturiana, ha querido compartir con sus seguidores en Instagram cómo ha sido su nueva vida después de anunciar oficialmente que no sería una de las presentadoras de "Supervivientes" en Telecinco este año. La gijonesa ha explicado que necesitaba un cambio en su vida y ha querido dejar claro que no hay motivos ocultos en el final de su etapa en el famoso reality de supervivencia. "Creo firmemente en la evolución, trabajo en la evolución, esos son los motivos reales, no hay más. Hay ciclos de la vida que se completan y hay que seguir adelante con ilusión y nuevas expectativas", ha explicado en un directo que ha dejado a todos sus seguidores fascinados.

Después de ocho años trabajando en "Supervivientes", Lara Álvarez ha decidido hacer cosas nuevas y explorar otros caminos. "Uno se tiene que mover para que el cambio sea posible. Es un momento emocionante, pero claro que echaré mucho de menos 'Supervivientes'. Fue el programa que marcó mi carrera, y que cambió mi vida", aseguró la presentadora durante su directo en Instagram. Además de explicar los motivos que la llevaron a dejar el programa, Lara Álvarez quiso agradecer a sus fans por su apoyo y comprensión, "Explico esto porque me lo preguntáis mucho", añadió. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó si le gustaban los niños, a lo que la periodista respondió: "Sí, me gustan mucho los niños. Si la pregunta es si quiero ser madre, la respuesta es que estoy más cerca del sí que del no, pero no me lo tomo como una decisión urgente". Lara Álvarez también quiso profundizar sobre la maternidad y explicó que una de las mejores decisiones que tomó en su vida fue la de congelar óvulos. "A veces uno no tiene muy claro si quiere ser madre, el reloj biológico juega en tu contra y el momento profesional te influye y añade presión, por eso es bueno tener esa opción ahí sin esas prisas", detalló. El directo de Lara Álvarez en Instagram, que ahora está guardado en su perfil para que sus fans puedan verlo en cualquier momento, cuenta con casi 70.000 reproducciones y más de 360 comentarios. La mayoría de ellos agradeciendo su naturalidad y apoyándola en su decisión de buscar nuevos retos. Aunque no faltaron los mensajes que dejaron claro que la echarán de menos en "Supervivientes". Además, recientemente se ha hablado de Lara Álvarez por su peculiar paseo en pijama por las calles de Madrid. La revista Diez Minutos publicó unas fotos de la presentadora paseando con un pijama rosa, una sudadera gris y zapatillas. Pero lo que llamó más la atención fue el turbante que llevaba en la cabeza, similar a los que se utilizan para secar el pelo. View this post on Instagram A post shared by Lara Álvarez (@laruka) La decisión de Lara Álvarez de no participar en "Supervivientes" de este año ha generado una gran cantidad de interés y ha sido objeto de muchas noticias y comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación. Como una de las presentadoras más populares y queridas de la televisión en España, Lara Álvarez ha sido objeto de mucha especulación y rumores desde que se anunció que no volvería al programa este año. Por otro lado, la noticia de que el ex jugador profesional de rugby Jaime Nava será uno de los concursantes de "Supervivientes 2023" también ha generado mucho interés entre los seguidores del programa. Con su amplia experiencia deportiva y su personalidad carismática, Jaime Nava sin duda será un concursante interesante de seguir en el programa.