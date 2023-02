Las protagonistas de esta semana en Telecinco son Belén Esteban y Alicia Senovilla, quienes se han visto envueltas en una polémica que ha dado mucho que hablar.

Todo empezó cuando a la presentadora Alicia Senovilla dio su opinión sobre la docuserie que se va a rodar sobre la vida de Jesulín de Ubrique, ex pareja y padre de la hija de Belén Esteban. Alicia comentaba que "muchas veces su voz se ha callad porque alguien hablaba más alto". Aunque no mencionó directamente a Belén Esteban, esta última pensó que se trataba de una indirecta hacia ella.

La colaboradora de 'Sálvame' no tardó en responder y aclarar que lleva 20 años sin saber nada de Alicia y que no le debe nada. Además, señaló que Alicia no la descubrió en el mundo televisivo, sino que fue contratada por una productora para el programa que ella presentaba. "Hay una productora que me contrata, tu llevas ese programa y yo entro de colaboradora. Luego me fui con Ana Rosa a 'Sabor a ti' y luego entré en Telecinco", aclaraba la de Paracuellos.

Alicia Senovilla, ¿"salvadora" de Belén Esteban?

A pesar de las aclaraciones de Belén, María Patiño le informó en directo que Alicia se consideraba su "salvadora". Esta afirmación enfureció a Belén, quien dijo que Alicia no fue quien la salvó y que se salvó ella misma hace once años. "Belén Esteban se salvó ella hace 11 años. Me salvé yo misma. Alicia no te voy a da ni media, habla lo que quieras, di lo que quieras, tu no eres mi descubridora", zanjaba la Esteban.

Pero la polémica no acabó aquí. Adela González, otra presentadora del programa, propuso a Belén visitar el lugar donde supuestamente Alicia vende productos cosméticos. Esta propuesta hizo que Belén se enfureciera aún más y le pidió a Adela que no le propusiera cosas así y la acusó de querer regalarle cosméticos.

Alicia no se entiende

Alicia Senovilla, por su parte, no ha querido entrar en la polémica y ha evitado hacer declaraciones sobre el tema. Sin embargo, ha publicado unos stories en su cuenta de Instagram donde se podía leer: "Si les molesta lo que digo… Imaginen si supieran lo que pienso (…) Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes. Existen nueve posibilidades de no entenderse”.

En definitiva, la polémica entre Belén Esteban y Alicia Senovilla ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y ha vuelto a poner de manifiesto las tensiones entre algunos colaboradores del programa 'Sálvame'. Habrá que esperar para ver si esta polémica tiene alguna consecuencia en el futuro.