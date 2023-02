Jacobo Ostos afirma que su versión de los hechos "es la verdad", declarando que dio una "bofetada" y no un puñetazo a Miguel Frigenti en una discoteca el pasado fin de semana. En lugar de disculparse, Jacobo asegura que estaba "enseñándole respeto" porque Miguel había criticado a su padre poco después de su fallecimiento, y le estaba advirtiendo.

"Yo sé que él me ha denunciado, conocía las consecuencias", dijo Jacobo Ostos, quien lanzó una advertencia al colaborador de 'Sálvame': "Le va a explotar en las manos porque, cuando denuncias falsamente un delito (...) Encima te voy a denunciar yo a ti por denuncia falsa, por injurias y por calumnias". Según su relato, no golpeó ni insultó a Miguel, afirmando que "no, yo le dije que a los muertos hay que tenerles respeto y le di una bofetada". Además, acusó al colaborador de presentar una denuncia después de haber estado "muy tranquilo" en la discoteca, diciendo: "Hasta es torpe para hacerlo mal".

Además, Jacobo justificó sus acciones, diciendo: "Para mí, es la misma falta de respeto que hablase de mi padre recién fallecido". De hecho, no se disculpó en absoluto, afirmando que si hubiera visto a Miguel cinco minutos después de sus comentarios, habría actuado de manera diferente: "No le meto una bofetada. "Yo lo que le enseñé es respeto, no le quise hacer daño", insistió el hijo de Jaime Ostos.

La versión de los hechos de Miguel Frigenti

Miguel Frigenti afirma que recibió un "puñetazo" de Jacobo Ostos. Además, alega que Jacobo lo insultó, diciendo esta frase en su oído: "Me dijo, 'con los muertos no se juega, maricón'".

Después del incidente, Miguel estaba "en shock", se sentía avergonzado y continuó en la discoteca, consolado por sus compañeros. Solo había estado trabajando como imagen del establecimiento durante unas semanas y pensó: "Mira lo que he hecho". Por lo tanto, no fue al hospital inmediatamente, pero fue al día siguiente y tomó medidas legales en la comisaría con su informe médico.

"¿Quién es él para erigirse como corrector de nadie? No lo entiendo", dijo Miguel, quien cree que Jacobo se siente "orgulloso" de lo sucedido: "Él me golpeó conscientemente, y será condenado a pagarme 300 euros". El colaborador sospecha que Jacobo no pensaba que tomaría medidas: "Tal vez esta persona me considera un don nadie, por eso me golpeó como lo hizo. No esperaba que yo me defendiera. Sí, te he denunciado porque no eres nadie para ponerme la mano encima o insultarme".