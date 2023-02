Después de una visita al hospital tras un incidente con Jacobo Ostos durante el fin de semana, Miguel Frigenti habló públicamente sobre lo que le sucedió en el programa ‘Sálvame’. Según Miguel, el hijo de Jaime Ostos lo agredió con un puñetazo que le causó inflamación y un moratón en la cara mientras estaba trabajando en una discoteca. Además, Miguel denunció que Jacobo lo insultó justo antes de la agresión.

Miguel se sorprendió por el debate generado por el incidente y aclaró que, aunque no sufrió lesiones graves, lo que experimentó fue una agresión: "No me dio una bofetada, sino un puñetazo". A pesar de tener el pómulo inflamado y morado, Miguel no quiere involucrarse en "discusiones" con Jacobo: "No entraré en un debate". Según Miguel, Jacobo lo insultó diciéndole: "Con los muertos no se juega, maricón" antes de agredirlo.

Miguel también explicó que sus gafas salieron volando durante la agresión, pero decidió no hacer un gran problema al respecto: "No quiero que esto se convierta en un gran debate". Miguel se defendió de las críticas por no haber ido inmediatamente al hospital después de la agresión, diciendo que se quedó en "shock" y sintió mucha vergüenza porque se veía solo: "Llevaba trabajando solo tres semanas y pensé 'la que he organizado’".

Miguel finalmente fue al hospital al día siguiente y presentó una denuncia en la comisaría: "Me duele más la humillación ¿Qué tengo que venir, sangrando? Fue una agresión ¿A que no se lió a tortas con los colaboradores? ¿Por qué conmigo sí? Porque mido 1.60 y porque soy maricón", comentó en el programa de ayer.

La respuesta de Jacobo Ostos

Por su parte, el hijo del torero Jaime Ostos y la doctora María Ángeles Grajal argumentó que solo le dio una "bofetada correctiva", pero Miguel afirmó que no está acostumbrado a este tipo de "correctivos":"¿Quién es él para erigirse como corrector de nadie? No lo entiendo", decía Miguel, que cree que Jacobo se siente "orgulloso" de lo sucedido: "Él me pega de forma consciente, le condenarán a pagarme 300 euros".

Por último, el colaborador de ‘Sálvame’ añadió: "Como esta persona a lo mejor me considera un mierdecita, por eso me zurró como me zurró. No se esperaba que yo me iba a defender. Pues sí, te he denunciado porque no eres nadie para ponerme la mano encima ni para insultarme". Veremos en qué queda este conflicto.