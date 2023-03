Belén Esteban está cansada de la controversia generada por los comentarios de Alicia Senovilla. Todo empezó cuando la presentadora insinuó que Belén había silenciado a Jesulín de Ubrique sobre su relación, lo que provocó una negación rotunda por parte de la colaboradora de ‘Sálvame’.

Pese a que esta guerra ya lleva varias semanas en auge, lejos de aplacarse, en ella ha entrado en juego otra persona, Erasmo, el exmarido de la presentadora que en una conversación telefónica con el programa afirma que Belén tiene mucho que callar y que ambas mujeres habían sido amigas y habían pasado cosas juntas. “Belen se calla cosas que le ha contado a Alicia muy personales que no las contará en la vida”, afirmaba Erasmo.

Sin embargo, Belén negó estos hechos y desmintió que el motivo del conflicto fuera que ella no quisiera que Erasmo fuera su representante. “Belén un día me pidió que la representara y yo dije que no, Belén era la madre de la hija de un torero muy mediático, nada más”, afirmó ante la cara de estupefacción de la expareja de Jesulín.

Erasmo también aseguró que Alicia había salvado la vida de Belén alertando de que durante su programa en Antena 3 había sufrido un coma hipoglucémico, pero Belén el miércoles sacó las pruebas que, según ella, desmienten este hecho. Según la colaboradora, alguien con quien no hablaba desde hace años le había enviado una foto del momento en que sufrió la bajada de azúcar. Pese a que la imagen no ha salido a la luz, Belén se la ha enseñado a Jorge Javier Vázquez quien ha descrito la escena.

En la imagen se puede ver a la presentadora en el suelo rodeada del equipo médico y con cables y sueros para tratar de estabilizarla. A su alrededor hay mucha gente pero el presentador de ‘Sálvame’ ha señalado que en la imagen no aparecen ni Alicia Senovilla ni su exmarido.

Belén tampoco ha querido decir quién es la persona famosa que le ha mandado la imagen pero “que recuerda con pelos y señales lo que ocurrió ese día”. La de Paracuellos también ha querido tener un recuerdo cariñoso para Jesús Hermida y su mujer, Begoña, ya que, según le contaron después a Belén, tuvieron un papel muy destacado ese día.

Belén se quejaba de la situación y también volvía a afirmar que Alicia no era su descubridora y que ella no necesitaba ser descubierta.