La revista Diez Minutos ha dado, en exclusiva, una entrevista con Luis Manuel Vicente Rico, conocido como 'Pinocho', que ha causado un gran revuelo en el plató de 'Sálvame'. Y es que el supuesto hijo de Bernardo Pantoja ha anunciado que ha pedido una prueba de ADN a Anabel Pantoja para confirmar su parentesco con la familia.

Luis Manuel ha explicado que Bernardo Pantoja le decía que era su hijo y que fruto de una relación con su madre había nacido él. “Él me llamaba hijo”, afirmaba, para añadir a continuación que había enviado un burofax a Anabel Pantoja solicitándole una prueba de ADN y que el documento lo había recogido la madre de ésta, Merchi. De momento, Anabel no ha respondido al requerimiento de su supuesto hermano y no parece que vaya a hacerlo.

Durante la entrevista a la revista, Luis Manuel también ha mencionado algunos métodos que había utilizado en el pasado para confirmar sus sospechas, como por ejemplo guardar una servilleta usada por Bernardo. “En una comida con Bernardo aproveché que fue al lavabo para guardar una servilleta con la que se había limpiado la boca. La llevé al laboratorio y me confirmó lo que me había dicho Bernardo”, explicó.

También ha mencionado que había tenido una buena relación con la familia Pantoja durante su infancia y ha reprochado que no lo hayan apoyado en los momentos más difíciles de su padre.

Luis Manuel ha afirmado que no buscaba fama y que Anabel era su hermana, aunque había cuestionado su interés en la fama. “Bernardo no ha estado acompañado por la familia. En sus peores momentos ha estado con su mujer, Junco, y conmigo”, afirmaba categórico.

Pinocho, el supuesto hijo de Bernardo Pantoja, ha pedido una prueba de ADN a Anabel Pantoja para confirmar sus sospechas#yoveosálvame

https://t.co/zvNHJ0JBQD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 1 de marzo de 2023

La defensa de Anabel

Los colaboradores del programa no se han tomado nada bien la noticia y Belén Esteban era la primera que rompía una lanza a favor de su amiga. La de Paracuellos le ha recordado a Pinocho que fue él quien llamó a un paparazzi para que lo fotografiara al entrar y salir de la casa de su presunto padre.

Por último, la colaboradora le ha preguntado a Luis Manuel por qué no le pidió la prueba de ADN a Bernardo en vida, cuando tuvo la oportunidad, y ahora se la pide a Anabel. Tendremos que esperar a conocer si finalmente la ex participante de ‘Supervivientes’ y prima de Kiko Rivera decide hacerse el test para saber si tiene un hermano que antes no conocía.