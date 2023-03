Jesús Álvarez sorprendió con unas sorprendente declaraciones sobre TVE después de conocerse su jubilación hace unas semanas. El periodista criticó a la cadena pública y a sus directivos en una entrevista que ha concedido recientemente a El Debate.

“Tenía dos proyectos importantes de trabajo para hacer en la casa y pedí hablar antes de irme. A mí no me ha recibido nadie y he llamado a varias puertas para hablar cinco minutos con la gente”, afirmó el periodista, añadiendo que, en televisión, "falta mucha mano izquierda".

El comunicador también ha puesto en relieve que esta situación se trata de una "cuestión de educación", y no de un tema "político", no sintiéndose reconocido con "las formas": "Me puedes decir 'Jesús, oye, en este momento esto no cuenta entre nuestros proyectos, o ahora mismo no podemos afrontarlo'. Lo que sea. Pero recíbeme. Por lo menos escúchame. Que llevo muchos más años en la casa que tú".

Por otro lado, en declaraciones para la revista Pronto, Álvarez aseguró que su retirada profesional no fue una decisión personal: "Me quedé perplejo cuando (TVE) me obligaron a jubilarme. Me siento defraudado. No han tenido en cuenta todo lo que he dado a esa casa".

En este sentido, el periodista también desveló los motivos que le dieron para jubilarse explicando que el Convenio de la corporación “te obliga a cuando cumples 65 años y lleva más de 35 cotizados a la Seguridad Social, marcharte".

"Ahora que estamos en plena actividad, se puede seguir un par de años o más", añadió Álvarez, que también contó que envió un mensaje a Elena Sánchez (presidenta interina de TVE): "Es amiga mía de toda la vida y todavía estoy esperando contestación”."¿Por qué no me dejan seguir si no van a traer a gente nueva para cubrir estos puestos? Es la pregunta que dejo en el aire y que me está afectando, no solo a mí, sino a muchos otros compañeros que se han marchado antes que yo por por la jubilación obligada", sentenció sobre este asunto.

Además, Jesús Álvarez también lanzó una contundente crítica a los actuales directivos de la cadena pública tras su sonora salida por jubilación: "A lo mejor deberían dejar de mirarse el ombligo (...) Deberían pensar qué están haciendo mal o por qué la gente toma determinadas decisiones".

"No termino de entender por qué en lugar de destinar todo el dinero que se destina a las producciones externas no se cuenta con proyectos de la casa ni con gente de la casa para hacerlos. Teníamos excelentes programas: 'Estudio 1', programas como el 'Un, dos, tres...', grandes informativos, reportajes, series... Y eso se hacía en la casa. Ahora no sé por qué lo hacen las productoras", explicó Álvarez.