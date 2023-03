Eduardo Navarrete alcanzó la fama hace unos años al participar en el programa 'Maestros de la costura'; llegado desde su querido Bigastro, Navarrete no tardó en demostrar al público y jurado su talento como modisto; un talento al que le ha sacado mucho partido después, ya que no ha dejado de trabajar en proyectos y nuevas colecciones. Navarrete acostumbra a llevar su Vega Baja natal por bandera, y no desperdicia oportunidad para que el nombre de su comarca salga a colación. Tanto es así que ha aprovechado su participación como invitado de Pasapalabra para hablar más de su última colección, que presentó en el Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid y que está inspirada en Torrevieja.