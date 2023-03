Samantha Gilabert desmiente a 'Socialité' después que asegurasen que había tenido un affaire con Simone Coppola, extentador de 'La isla de las tentaciones'. La artista y exconcursante de 'OT 2020' contó lo que verdaderamente ocurrió en ese momento con el empresario e influencer italiano en su visita con Maialen a 'Vaya Vaina', el programa presentado por Alfonso de la Rocha y Dani Gordo en Twitch: "Nunca he hablado de esto. De hecho, me aconsejaron no hacerlo".

"Yo estaba en mi discoteca favorita de Madrid. Estaba hablando con este chico de 'La isla de las tentaciones' (Simone) y un alma caritativa nos grabó y lo envió a 'Socialité'. Lo que no sé es cuánto le pagaron. Yo no me lleve nada, pero era todo mentira", aseguró la cantante en esta entrevista.

La cantante también recordó cómo se enteró que el espacio de la cadena de Mediaset había dado esta información, sustentándose en unas supuestas imágenes que se tomaron en un local de Madrid: "Dijeron que nos fuimos a un reservado y, en esa discoteca, no los hay".

"Hay gente que lo vio en directo. Yo estaba en mi casa un domingo comiendo y me llama mi repre. Me dice que le han llamado de Telecinco para confirmar o desmentir eso. No era enrollarnos, sino una relación. Y yo pregunté: "¿Con quién? ¿Perdón?". No me cuadraba. Fue gracioso, la verdad", explicó Samantha a lo largo de su entrevista en el mencionado espacio con Alfonso de la Rocha y Dani Gordo en la que también llegó a bromear en varias ocasiones con el programa de Telecinco.

Para ser más exacto, hace unos meses, 'Socialité' mostró en exclusiva las imágenes en las que se podía ver, supuestamente, a Samatha y Simone tonteando en una discoteca de la calle Ponzano de Madrid. Según el programa, ambos se marcharon a un reservado, algo que la artista ha dejado que no era cierto.