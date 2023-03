El pasado domingo, Fran Perea acudió a 'La Roca' para recordar su paso por la serie 'Los Serrano', que prepara un homenaje por sus 20 años. Esta exitosa ficción supuso un antes y un después para los protagonistas. A pesar de su enorme éxito, el actor no ha dudado en afirmar haber sentido rechazo hacia ella, pero "el tiempo pone las cosas en su lugar y ahora me siento un afortunado".

Durante su paso por el programa presentado por Nuria Roca, el actor mostró su nuevo videoclip, que afirmó tener muchas referencias a la mítica serie, así como la presencia de Verónica Sánchez. En ese preciso instante, Nuria Roca confesó no acordarse del abandono de Fran Perea, quien no estuvo presente en la cuarta y quinta temporada.

El actor no dudó en revelar la verdadera razón de su salida de la serie: "Por muchos motivos, pero el principal es que la brecha de edad con mi personaje era enorme ya. Hacía de un chaval de 16-17 años, pero yo empecé con 24 y mi personaje no cumplía años, pero yo sí. No les interesaba que fuéramos mayores de edad".

Por último, quiso matizar que esa no fue la única razón del abandono: "No fue una decisión fácil, estaba en una edad que quería hacer cosas. No sabía cuánto duraría la serie, pero necesitaba moverme, quería hacer teatro, hacer otras cosas", sentenció.